Nova Caledônia, no Pacífico Sul, está sob ameaça de tsunami

As autoridades da Nova Caledônia, no Pacífico Sul, determinaram nesta quarta-feira (5) a "saída imediata" da população localizada no litoral, após o alerta de tsunami causado pelo terremoto de magnitude 7,5 na escala Richter. O Serviço de Alertas por Tsunami do Pacífico indicou que, com base em todos os dados disponíveis, é esperada a chegada de ondas entre 1 e 3 metros de altura.

As pessoas serão levadas para abrigos enquanto vigorarem as medidas de segurança para toda a nação, diz a nota divulgada nas redes sociais pelo gabinete do Alto Comissário da República da França na Nova Caledônia.

As autoridades recomendaram uma série de medidas, como o reagrupamento em áreas de refúgio com remédios, água e outros artigos essenciais ou permanecendo informados por meio do rádio.

No caso de não poder ir a uma área de refúgio, as autoridades pediram que as pessoas se afastem do litoral por mais de "300 metros" ou busquem uma posição elevada de pelo menos 12 metros.

O epicentro do terremoto de magnitude 7,5 foi localizado a 168 quilômetros ao leste de Tadine, na ilha de Maré, e a aproximadamente 10 quilômetros de profundidade, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, a sigla em inglês), que monitora a atividade sísmica mundial.

As ondas "perigosas", entre 1 e 3 metros, também poderiam atingir a costa de Vanuatu e afetar Fiji, com aumento entre 0,3 e 1 metro.

Mais de 20 países insulares do Pacífico, entre eles o Japão e a Austrália, também podem registrar aumento nas águas.

"As autoridades nacionais determinarão o nível apropriado antes do alerta", informa o Serviço de Alertas por Tsunami do Pacífico. O forte terremoto foi precedido por outro.minutos antes, de magnitude 6 na mesma região, e pouco depois ocorreu outra réplica, de 5,9 de magnitude.

*Com informações da EFE