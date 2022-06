Nova série dos criadores de Dark ganha teaser misterioso; veja

A Netflix revelou um teaser inédito de 1899, nova série de Jantje Friese e Baran bo Odar, criadores do sucesso Dark. Como as prévias anteriores, o vídeo é dominado por um clima de mistério e tensão.

Assista abaixo:

Como o nome sugere, a série será de época e acompanhará um navio saído de Londres, com rumo à Nova York. As coisas mudam quando outra embarção de migrantes é encontrada à deriva no mar, e a vida dos passageiros muda por completo.

Diferente de Dark, o elenco será composto por atores de nacionalidades e idiomas diversos. O integram Lucas Lynggaard Tønnesen, Miguel Bernardeau, Andreas Pietschmann, Mathilde Ollivier, Emily Beecham, Maciej Musiał, Alexandre Wilaume, entre outros.

1899 ainda não tem previsão de estreia na plataforma.