Novas formas de vender e oferecer produtos e serviços nasceram na pandemia

Impossibilitado de realizar eventos no formato tradicional por conta das restrições sanitárias, o empresário Bruno Portela, da Zum Brazil, resolveu resgatar uma ideia do passado: implantar em Salvador um drive in. “Apesar do carro-chefe dos drive ins ser o cinema, estamos apostando também em grandes nomes da música e da comédia brasileira, trazendo ao público baiano entretenimento de qualidade, como shows, espetáculos e peças teatrais. O conteúdo da nossa agenda está bem variado para agradar a todos os gostos”, diz Portela, salientando que, agora com a liberação da fase 2 para o drive in, o empresário está ainda mais animado, pois os ocupantes do carro podem sair e ficar mais à vontade para curtir shows e peças ao lado do seu veículo.

O Drive in de Salvador é o maior do Brasil e surgiu na perspectiva de substituir a realização de eventos convencionais (Foto Rock Holanda/divulgação)

A empolgação não afeta apenas o pessoal da Zum Brasil, mas contagia os outros parceiros comerciais que atuam com atividades complementares ao drive in, a exemplo dos espaços de lanches e do próprio pessoal que atua com o suporte técnico e tecnológico. “Nesses 20 anos de mercado, desenvolvemos uma forte rede de fornecedores e parceiros e neste momento de pandemia onde todos estavam parados há mais de 130 dias, sem eventos, a iniciativa do Drive In veio para sinalizar uma retomada para todos”, diz Portela.

Passados mais cinco meses do anúncio das restrições em virtude do combate à pandemia, o mercado se reorganizou e surgiu uma nova leva de atividades bem específicas desse período. De acordo com a gerente da Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae Bahia, Isabel Ribeiro não houve um surgimento de novos negócios, pois as tendências se repetem, mas os negócios se adaptaram aos novos tempos. “O que observamos foi que os negócios se reinventaram e passaram a considerar canais alternativos de vendas diferentes e complementares ao presencial, com uso das redes sociais e WhatsApp, acrescentando-se às entregas em domicílio ou drive-thru”, analisa.

Reinvenções

Para Isabel, um exemplo típico de reinvenção são aulas online, seja para educação tradicional, ou para cuidados com o corpo (pilates, educação física), gastronomia (com mais tempo em casa e restaurantes fechados as pessoas passaram a se interessar mais sobre esta temática). “A construção civil também teve um acréscimo importante. Isso se deu por conta de empreendimentos que tinham dificuldades para interromper para adequações e reformas, bem como reformas residenciais se elevaram nesse período”, esclarece.

A representante do Sebrae chama atenção ainda para o crescimento dos serviços de informática e o comércio varejista destes itens. Os cuidados necessários para a defesa contra a circulação do vírus, também elevou a comercialização de luvas, máscaras, álcool em gel e produtos de limpeza residencial e comercial. “De acordo com os dados do CNAE, o comércio varejista de produtos novos e usados representam mais de 94% dos negócios, seguido de restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas e outras atividades de serviços pessoais”, completa Isabel.

Pedro Magalhães, da Red Burguer, conta que, como a maioria dos comerciantes que possuíam loja física, a pandemia forçou uma mudança muito brusca de postura diante da forma de comercializar os produtos. “Nós não paramos de trabalhar e quando surgiu a ideia de integrar o drive in primeiro veio um certo receio, mas depois percebemos que havia ali um bom potencial”, diz, pontuando que na primeira noite de funcionamento, eles superaram as expectativas e esgotou todo o estoque de hambúrguer. “Dependendo da atração do dia, conseguimos alcançar o mesmo padrão de vendas de um grande evento”, comemora.

Sérgio Lordelo, da Açaí Concept, ainda está se adaptando às novas formas de comercialização determinadas pela pandemia. Empreendedor de primeira viagem, a loja recém inaugurada num shopping da região metropolitana funcionou por quatro dias antes de ser fechada e há cinco meses, vêm reinventando a forma de trabalhar com o produto. “Desde o início, minha preocupação era não ficar parado, não esmorecer diante dessas dificuldades e acho que essa vontade de se manter vivo tem nos ajudado”, diz.

Novo negócio

Isabel Ribeiro diz que a despeito da reinvenção dos negócios estarem dando respostas positivas, antes de iniciar qualquer empreendimento, é preciso se questionar sobre a presença ou não de inclinação para o negócio, com experiência mínima, habilidades e talentos necessários. “O empreendedor deve ter em mente também qual será a fonte de financiamento (posso começar um empreendimento usando o máximo habilidades e talentos em detrimento de capital financeiro). Atenção especial para os investimentos iniciais necessários, pois é preciso saber o quanto de recursos são necessários para iniciar (investimento fixo, capital de giro)”, orienta.

A representante do Sebrae afirma que outro ponto importante é o estudo de mercado para se conhecer as necessidades da clientela, identificar quaisquer sinais de saturação do mercado e onde estão as possibilidades de diferenciação.

Por fim, ela lembra que é possível obter informações e consultorias gratuitas para abrir um negócio. “O Sebrae oferece esse serviço especializado. Importante também contar com o apoio de contadores, advogados e sindicatos”, finaliza.