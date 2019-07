Novata no The Voice, Iza afirma: 'a responsabilidade é grande'

Não há dúvidas de que Iza é a grande novidade da oitava temporada do The Voice Brasil, que estreia nesta terça-feira (30), na TV Globo/TV Bahia. A cantora passou a integrar o time de técnicos, ao lado de Ivete Sangalo, Lulu Santos e Michel Teló - e a sentar na cadeira que era, até então, de Carlinhos Brown.

“Eu fico muito feliz porque eu sei que o The Voice Brasil é um programa de muita importância para a música brasileira e para a cultura do país. E, com isso, eu sei da responsabilidade que é quando se escolhe alguém para fazer parte do time de técnicos. Já sabia que eu ia me divertir, e não tem sido diferente”, fala.

Na primeira fase, assim como nas temporadas anteriores, os seis primeiros episódios são compostos pelas ‘Audições às Cegas’. Depois, vem cinco ‘Batalhas’, quatro ‘Rodadas de Fogo’, três ‘Ao Vivos’, a semifinal e a grande final, totalizando 20 programas.

(Foto: Raquel Cunha/TV Globo)

Como novidade, haverá a possibilidade de uso de dois bloqueios durante a competição. O botão permite que os técnicos bloquear uns aos outros, impedindo que o candidato opte por ingressar no time do rival.

Para ter chance de fazer parte do time de Iza, o cantor tem que mostrar algumas qualidades essenciais para seguir a profissão, segundo a artista.

“O que tem me feito virar a cadeira é quando a voz me soa original, confiante, apaixonada pela música, emocionada. É muito importante para mim que o cantor ou a cantora saibam canalizar a emoção, porque é sobre isso que é a música. Mas isso não pode atrapalhar e virar um nervosismo. Essas são coisas que eu observo muito porque é primordial para que a pessoa viva de música”.

Apesar de estar ainda nas fases iniciais da atração, ela já nota um grande desafio: “perceber que estamos lidando com sonhos e com vidas que podem mudar. A responsabilidade é grande. Quero que meu time se sinta cada vez mais seguro e confiante”.

Sobre Brown, antigo dono da cadeira que ocupa agora, ela é só elogios. “Na minha opinião, ele é um dos maiores produtores musicais e artistas do mundo. É um artista que admiro desde sempre, respeito muito a musicalidade e vou me inspirar nele como técnico para seguir ocupando esse lugar”.

(Foto: Raquel Cunha/TV Globo)

Em alta

A voz da bela - que é dona de hits de sucesso, como Pesadão e Ginga -, pode ser ouvida, além da televisão e música, também no cinema. Foi ela quem dublou a personagem Nala no remake de O Rei Leão, que chegou às telonas no último dia 18.

“O convite foi uma honra pra mim. Rei Leão foi o primeiro filme que eu vi no cinema e acho que traz uma mensagem muito importante sobre saber enfrentar os obstáculos da vida, aceitar os desafios que temos pela frente e sobre ser responsável. Poder fazer parte disso, com a voz da Nala, que é minha personagem favorita, foi inacreditável”, comemorou.

O mesmo papel, aliás, foi de Beyoncé na versão original. “Estar em um projeto em que ela também está é uma coisa surreal pra mim”.

São tantas realizações de sucesso que ela virou uma importante influência na vida de muitas garotas negras pelo Brasil.

“Eu me sinto muito lisonjeada, porque eu lembro a menina que eu era e sei da importância de ter uma mulher forte me representando. É muito legal ser inspiração para elas e o retorno que tenho é muito especial. A gente só tem noção do papel que exercemos na vida das pessoas quando elas nos retornam as vivências delas com a nossa música, o que sentiram quando nos viram falando na TV, as experiências que elas têm quando leram uma entrevista nossa... E tem sido especial demais”.

Além de Iza, a outra novata na atração é a atriz e cantora Jeniffer Nascimento, que ajudará Tiago Leifert na apresentação e cobrirá os bastidores do realiy. Após a estreia, nesta terça-feira (30), o programa será exibido às terças e quintas, sempre após A Dona do Pedaço.