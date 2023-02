Nove casos de racismo foram registrados em Salvador durante Carnaval

Durante os seis dias do Carnaval de Salvador, nove casos de racismo foram oficialmente denunciados. O dado é da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, dos Povos e das Comunidades Tradicionais (Sepromi), que realizou campanha educativa, atendimento preventivo e acolhimento de casos de violação de direitos na esfera racial durante a festa.

A unidade móvel do Centro de Referência Nelson Mandela, que funcionou na Avenida Milton Santos, em Ondina, contou com uma equipe multidisciplinar, formado por advogados, psicólogos e assistentes sociais. As denúncias também foram recepcionadas por telefone e no Plantão Integrado dos Direitos Humanos, na sede do Procon, situada na Avenida Carlos Gomes.

Já a campanha “Racismo não é fantasia, não é cantada, não é brincadeira. Racismo é crime!” contou com a distribuição de material informativo nos pontos de entrada da capital baiana, nos circuitos oficias e nos bairros com programação festiva.

“O Governo do Estado esteve mobilizado com equipes disponíveis para atender as intercorrências e informar que racismo é crime e precisa ser punido. Realizamos um trabalho produtivo, que teve uma excelente adesão dos foliões nos circuitos”, explicou a titular da Sepromi, Ângela Guimarães.

