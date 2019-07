Novos notebooks da Samsung Style chegam ao Brasil a partir de R$ 4 mil

A Samsung renovou sua linha de notebooks Style nesta terça-feira (16), com três modelos que serão vendidos com preços sugeridos de R$ 4 mil a até R$ 9,6 mil.

Conheça os três modelos:

Style S51 Pro

Essa versão atualiza o Notebook 9 Pro. Com corpo de alumínio, tela IPS LCD de 15,6 polegadas e resolução Full HD, esse aparelho está no topo da nova linha. Ele vem equipado com processador Intel Core i7 de oitava geração, 16 GB de RAM, placa de vídeo GeForce GTX 1650 com 4 GB de RAM e SSD de 256 GB expansível com uso de outros dois slots.

O notebook traz ainda entrada USB-C, uma USB 3.0, saída HDMI e tem leitor de cartões microSD. Ele faz identificação por impressão digital. O preço sugerido é de R$ 9.599.

(Foto: Divulgação)

Style S51 Pen

Esse notebook pode ter o uso 2 em 1. Ele vem com tela de 13,3 polegadas, resolução Full HD, processador Intel Core i7 de oitava geração, 8 GB de RAM e 256 GB de SSD. O que dá o toque diferente é o uso da caneta S Pen. Além de servir exatamente como nos celulares, aqui a S Pen também pode ser usada com programas para captura de tela e criação de GIFs. O preço sugerido é de R$ 8.499.

(Foto: Divulgação)

Style S51

Mais pesado, com hardware mais simples, o S51 mantém um design seguindo os irmãos de linha. Ele tem tela Full HD de 13,3 polegadas, com borda infinita. O touchpad é de alta precisão, o teclado é iluminado e ele vem com leitor de impressão digital. O notebook pode ser configurado com até 8GB de memória RAM e um SSD de 256 GB. O processador é Intel Core de oitava geração, começando na versão Core i3. O preço sugerido vai de R$ 3.999 a R$ 6.499

(Foto: Divulgação)

Os notebooks das linhas Expert e Essentials foram atualizados com processadores Intel Core de oitava geração e agora podem ser comprados nas cores branca e titânio.