'O Auto da Compadecida' ganha sequência após 25 anos

O clássico do cinema nacional 'O Auto da Compadecida' ganharam uma sequência 25 anos após o lançamento do primeiro filme. A novidade foi anunciada neste domingo (12) pelo ator Selton Melo, que viveu Chicó no longa.

O Auto da Compadecida 2 trás de volta a dupla Chicó e João Grilo (Matheus Nachtergaele) e será dirigido por Guel Arraes, que também foi responsável pelo primeiro filme.

"Fazer Chicó novamente, ao lado de João Grilo, é uma emoção gigante, que nunca imaginei reviver! Nosso time é de craques, faremos o Auto 2 à altura da grandeza do nosso filme do peito e celebrando a memória de Ariano Suassuna. O Brasil esperava e merecia este presente", declarou Selton.

"Aprendi muito a amar o Brasil e seus palhaços no sertão de Suassuna... no sertão brincante de nós! É muito emocionante reencontrar Chicó e João Grilo agora, 25 anos depois: que as bodas de prata do Auto da Compadecida sejam uma celebração e renovação pros corações! Bora, bora caxangá!", disse Matheus.

O longa estreia em 2024, mas ainda não tem data definida. Em breve, será feito o anúncio do restante do elenco.