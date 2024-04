DEU TRICOLOR!

Bahia vence o Criciúma e larga em vantagem por vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Esquadrão fez jogo de ataque contra defesa e poderia ter construído placar elástico

Gabriel Rodrigues

Publicado em 30 de abril de 2024 às 20:59

Bahia venceu o Criciúma no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil Crédito: Paula Fróes/Correio

O Bahia largou em vantagem por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (30), o Esquadrão venceu o Criciúma por 1x0, na Fonte Nova, pelo jogo de ida da terceira fase da competição nacional.



Em um jogo de ataque contra defesa, o Bahia massacrou o Tigre, mas só abriu o placar no segundo tempo, com gol marcado por Thaciano. O resultado dá ao Esquadrão a vantagem do empate no segundo jogo. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

O confronto de volta será no dia 23 de maio, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Antes disso, o Esquadrão encara o Botafogo, neste domingo (5), no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro.

ATAQUE CONTRA DEFESA



Apesar do retorno do zagueiro Cuesta, Rogério Ceni optou por manter a mesma equipe que venceu o Grêmio, na última rodada do Brasileirão. A dupla de zaga foi formada por Gabriel Xavier e Kanu, enquanto o argentino ficou no banco de reservas.

O início do Bahia com muita posse de bola animou a torcida na Fonte Nova. Diante de um adversário que adotou a postura de marcar atrás da linha para tentar o contra-ataque, o Esquadrão teve liberdade para trabalhar no campo ofensivo. Faltava ao time acertar o último passe para gerar chances claras.

Na trama com Thaciano, Cauly recebeu na marca do pênalti, mas tentou devolver ao companheiro e foi desarmado. Minutos depois, Everaldo tabelou com Everton Ribeiro e cruzou na área. Arias, no melhor estilo centroavante, tentou de letra. A bola passou por todo mundo e ninguém aproveitou.

O Bahia era ataque total e empurrava o Criciúma no campo de defesa. Na sobra do escanteio, Juba deu passe perfeito para Cauly, que mandou de cabeça e acertou a trave. Aos 27 minutos, o tricolor recuperou a bola no meio-campo. Everton Ribeiro avançou com liberdade e bateu colocado. A bola passou tirando tinta.

Do outro lado, o Criciúma até ensaiou algumas escapadas, mas praticamente não incomodou o goleiro Marcos Felipe. No jogo de ataque contra defesa, o primeiro tempo terminou sem gols.

SEGUNDO TEMPO

Os dois times voltaram do intervalo sem alterações, mas o Criciúma mostrou outra atitude nos minutos iniciais. Com linhas mais altas, o Tigre tentou pressionar o Bahia. Não demorou muito e o tricolor recuperou o domínio da partida. O time seguia esbarrando nos erros de passes, mas quando acertou, o gol saiu.

Aos 10 minutos, Cauly deu lindo passe para Arias, que avançou livre na ponta direita e cruzou na área. A bola passou por todo mundo e sobrou para Thaciano, sem marcação, completar para as redes: Bahia 1x0, e festa na Fonte Nova.

O segundo quase saiu logo depois. Thaciano recuperou no meio campo e lançou Cauly. O meia driblou o goleiro e chutou sem ângulo, a bola ia saindo pela linha de fundo, mas Everaldo conseguiu salvar e rolou para Everton Ribeiro. O camisa 10, no entanto, não conseguiu finalizar.

Sentindo o bom momento, Ceni decidiu colocar mais velocidade no Bahia e renovou o fôlego do ataque. Biel e Ademir entraram nos lugares de Thaciano e Cauly, respectivamente. A pressão tricolor se manteve.

Aos 35 minutos, Ademir arrancou do campo de defesa, invadiu a área, cortou o marcador e bateu no canto, mas o goleiro Gustavo fez uma linda defesa e evitou o segundo gol do Bahia. Seria um golaço na Fonte Nova.

Gustavo, aliás, evitou o placar elástico do Bahia na reta final. O goleiro do Tigre fez outra linda defesa no chute de Caio Alexandre. A atuação, no entanto, não impediu o triunfo tricolor e vantagem no primeiro jogo do mata-mata.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1x0 Criciúma - Copa do Brasil (3ª fase - ida)

Bahia: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos de Pena) e Cauly (Ademir); Thaciano (Biel) e Everaldo (Estupiñan). Técnico: Rogério Ceni.

Criciúma: Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Taruco; Higor Meritão, Barcia (Newton), Felipe Mateus (Marquinhos Gabriel) e Marcelo Hermes (Ronald); Eder (Matheusinho) e Felipe Vizeu (Bolasie). Técnico: Cláudio Tencati.

Local: Fonte Nova

Gols: Thaciano, aos 10 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Jean Lucas (Bahia)



Público: 37.005 pagantes

Renda: R$ 1.071.997,50