EDUCAÇÃO

Ifba tem calendário acadêmico suspenso em Salvador a partir de quinta (2)

Nesta quarta-feira (1°), haverá um ato no Farol da Barra, às 13h, para pedir a recomposição orçamentária da Rede IF e a revogação do Novo Ensino Médio (NEM)

Da Redação

Publicado em 30 de abril de 2024 às 18:18

Instituto Federal da Bahia (Ifba) Crédito: Lilian Caldas/Divulgação

Os estudantes do Instituto Federal da Bahia (Ifba) em Salvador terão o calendário acadêmico suspenso, a partir desta quinta-feira (2). A decisão foi tomada durante reunião do Conselho do campus Salvador, nesta terça-feira (30).

Após a votação, foi aprovada a suspensão do calendário acadêmico vigente, ou seja, todas as atividades de sala de aula ficam automaticamente suspensas. O acesso dos estudantes ao Campus será permitido exclusivamente para desenvolver atividades de pesquisa e extensão, desde que haja um servidor responsável pelo acompanhamento da atividade. Nesta quarta-feira (1°), haverá um ato no Farol da Barra, às 13h, para pedir a recomposição orçamentária da Rede IF e a revogação do Novo Ensino Médio (NEM).

“Hoje temos 18 campus e reitoria paralisados completamente. O campus de Salvador estava parado parcialmente, mas o suficiente para provocar situações de vulnerabilidade aos estudantes que assistiam a algumas aulas, sem falar do déficit no apoio dos técnicos administrativos que aderiram quase em sua totalidade à greve”, disse a coordenadora geral do Sindicato Nacional dos Servidores da Educação Federal (Sinasefe).

Em nota, a gestão do campus comunicou que se solidariza com as pautas do movimento grevista e entende que a luta fortalece a instituição. No entanto, a gestão diz ter realizado uma solicitação da gestão de atendimentos aos serviços essenciais que não foi respondida até o momento.

"Mesmo assim, o calendário foi sustentado por entender em primeiro momento que a adesão dos servidores da categoria docente não foi expressiva, contudo, sempre houve o acompanhamento das atividades desenvolvidas no campus e o impacto na comunidade. Por fim, é preciso que algumas atividades essenciais (fiscalização para pagamento dos contratos continuados e emissão de documentos acadêmicos) continuem em funcionamento no Campus, mesmo com a suspensão do calendário", diz a nota.