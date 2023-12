Ifba conquista 5° lugar entre os institutos federais mais empreendedores do Brasil

O Instituto Federal da Bahia (Ifba) ficou em 5º lugar no top 10 dos Institutos Federais Mais Empreendedores do Brasil, ficando atrás apenas do Instituto Federal de Pernambuco (Ifpe), do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (Ifrn) e do Instituto Federal do Sul de Minas Gerias (IF Sul de Minas).



O ranking foi elaborado pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior), que também divulgou o Ranking de Universidades Empreendedoras de 2023. Nessa listagem, a Universidade Federal do Sul da Bahia (Ufsb) e a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) foram consideradas as mais empreendedoras da Bahia, ocupando a 33ª e a 45ª posição, respectivamente.