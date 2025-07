5 DE JULHO

Com estoque crítico, Hemoba promove Sabadão Solidário; veja onde doar

Unidades funcionarão em Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Jequié e em Valença

Tharsila Prates

Publicado em 4 de julho de 2025 às 19:33

Hemoba promove Sabadão Solidário para ampliar a doação de sangue Crédito: Divulgação Camila Souza / GOVBA

Para ampliar a doação de sangue e abastecer o estoque, que está em nível crítico, a Fundação Hemoba promove o 'Sabadão Solidário'. Em Salvador, funcionarão o Hemocentro Coordenador, na Avenida Vasco da Gama, das 7h30 às 16h30, além do posto temporário no Shopping Bela Vista, das 9h às 18h, e a unidade móvel no Salvador Shopping, das 8h às 17h, com uma hora de intervalo para o almoço.>

No interior do estado, estarão abertas as unidades em Feira de Santana, das 7h30 às 12h30; em Vitória da Conquista, das 7h30 às 11h30; em Jequié, das 8h às 11h30; e em Valença, das 8h às 14h. >

Apesar da grande mobilização dos doadores no Junho Vermelho, campanha que busca incentivar as pessoas a doarem sangue de forma voluntária e altruísta, a demanda das unidades hospitalares interferiu no nível de segurança do estoque de hemocomponentes.>

Neste ano, durante o mês de junho, foram 17.054 candidatos à doação e coletadas 13.345 bolsas, um aumento de cerca de 11% em relação ao ano passado, quando compareceram 15.435 candidatos com 12.031 bolsas coletadas. “Agradecemos aos voluntários e parceiros que colaboraram com a Hemoba para o sucesso do Junho Vermelho neste ano, mas precisamos manter a regularidade da doação de sangue para termos o estoque em nível seguro e continuarmos a salvar vidas, atendendo a demanda das unidades hospitalares”, declarou Rivânia Andrade, diretora de Hemoterapia da Hemoba.>

Onde doar>

Em Salvador, as unidades fixas funcionam com o seguinte horário: Hemocentro Coordenador (sede da Hemoba), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h30 às 16h30; Hospital do Subúrbio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30; Hospital Ana Nery, de terça a sexta-feira, das 7h30 às 12h30; Hospital Roberto Santos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h; Hospital Santo Antônio (OSID), de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h.>

Para informações sobre os horários de atendimento das 21 unidades de coleta no interior, consultar o site da Hemoba.>

Critérios para doação>

Para doar sangue, o candidato tem que estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter idade entre 16 e 69 anos. Lembrando que menores de 18 anos devem ir acompanhados dos pais ou responsável legal, e idosos acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente.>