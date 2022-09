O caminho das pedras para ir bem no concurso com maior salário do Brasil: R$34 mil

Com remunerações iniciais que variam em mais de R$19 mil até quase R$34 mil, o concurso do Senado Federal tem mexido com os desejos de inúmeros estudantes, afinal, além do salário excelente, quem não deseja os benefícios de um cargo federal? Para ajudar a transformar o desejo em realidade, o Correio ouviu especialistas e separou as melhores dicas para ajudar a conquistar uma boa colocação.

Para esse certame serão disponibilizadas 22 vagas para contratação imediatas e 980 para cadastro reserva, com oferta de vagas de nível superior para várias especialidades. O concurso conterá provas objetiva e discursiva de caráter eliminatório e classificatório elaboradas pela Banca examinadora Fundação Getúlio Vargas (FGV).

De acordo com o professor Eneas Estrela, mais conhecido como Major Estrela (@professor.majorestrela), do Curso Impacto, apesar do número de vagas ser reduzido, é possível passar com tranquilidade, mas, para tanto, é preciso superar a tendência de achar que está diante de um obstáculo difícil de superar.

O professor Major Estrela ressalta a importância de não se ter medo da concorrência e estudar o quanto antes, sempre atento às características da banca (Foto: Acervo Pessoal)

“Os que pensam assim, já começam aceitando proposta de derrota. Com isso, a concorrência diminui, e aumenta a oportunidade daqueles que acreditam que, apesar das poucas vagas oferecidas para ingresso imediato, é possível passar sim, ou ser classificado dentro das vagas de cadastro reserva, podendo ser chamado, dentro da validade do concurso, a medida que forem surgindo novas vagas”, defende.

Vaga cobiçada

O especialista Victor Tanaka, especialista em concursos públicos do Estratégia Concursos diz que o concurso do Senado é um dos mais importantes do país e se destaca não apenas pela remuneração, que é uma das mais interessantes e atrativas atualmente, mas traz algumas vantagens para os concurseiros, como localidade fixa em Brasília e jornada de trabalho flexível e/ou reduzida dependendo do cargo.

“O cadastro de reserva não é uma garantia para o concursado, mas não deixa de ser um indicativo de que a instituição pretende nomeá-lo”, explica.

Tanaka ressalta que, muitas vezes, por questões orçamentárias, o órgão oferece uma quantidade de vagas imediatas menor e um cadastro de reserva maior, para ter a possibilidade de nomear esse pessoal ao longo do prazo de validade.

O Professor Major Estrela lembra que a aprovação nesse concurso representa a estabilidade e a independência econômica tão desejada para aqueles que sonham em ingressar no serviço público com altos salários.

“Tem o quê a perder tentando passar? Isso, no mínimo, serve de experiência, para medir o conhecimento, a estratégia de estudo, o equilíbrio emocional diante de uma prova, o controle do tempo da leitura e resposta. Então tente. No mínimo, é como se fosse o treinamento de um jogo real, condicionando fisicamente o conhecimento”, sugere.

Estudo com estratégia

Com uma vasta experiência em cursos preparatórios, Estrela acredita que o maior equívoco dos candidatos reside em começar a estudar apenas depois que o edital é publicado, muito próximo da data da prova.

“Esse comportamento é cultural. Por outro lado, quando um aluno foca em fazer um concurso público, com reais chances de aprovação, ele tem que se preparar, estudar, buscar a arma dos sábios (o conhecimento) com antecedência”, orienta.

O Professor Major Estrela vai além e diz que estudar o dia todo, todo dia, apenas, não leva a aprovação. “Tem que estudar com antecedência sim, mas com estratégia, na linguagem de concurso público, visualizando as armadilhas e nos detalhes de cada assunto, com foco nas principais pegadinhas das bancas mais rigorosas, principalmente na banca examinadora que vai fazer a prova”, ensina.

Ele lembra que, dentro da disponibilidade de tempo de cada aluno, é vital criar um cronograma de estudo de cada disciplina, de cada assunto, observando o seguinte binômio da aprovação: ASSUNTOS, e logo em seguida, responder QUESTÕES sobre aquele respectivo tema estudado. “Isso deve ser feito com todas as disciplinas do edital. Tem que ser diferente entre os que estudam o mesmo assunto cobrado no edital, buscando olhar o que a maioria não vai enxergar”, complementa.

Banca previsível

Tanaka lembra que o concurso tem uma cobrança de média para alta complexidade. “Para os concurseiros que vão participar, o ideal é focar bastante nas matérias que são novas no ciclo de estudo do candidato, como as disciplinas de conhecimento específico que possuem maior peso na prova. Mas também não deixar de lado os conteúdos gerais, como língua portuguesa, raciocínio, inglês, constitucional e administrativo, porque são matérias que o candidato não pode perder pontos. Vale trabalhar bem a revisão dessas”, complementa.

O Major Estrela destaca que a Fundação Getúlio Vargas, responsável pelo certame do Senado, é uma das bancas mais rigorosas, conhecida por realizar ‘pegadinhas’ nas provas e uma das que mais se aprofunda na cobrança das questões.

“Mas é possível ser até o 1º colocado nela sim, pois é uma banca previsível, ou seja, ela tem um estilo, um “DNA” próprio de fazer as assertivas. Quando uma banca é previsível, é possível se antecipar a ela, neutralizando e fecundando a vaga do seu concurso”, garante.

O professor destaca que 90% das questões da FGV vem na forma de “historinhas”, descrevendo uma situação para que o candidato busque extrair o conhecimento do que foi estudado para acertar os questionamentos.

“Busque questões anteriores dela para treinar e colocar em prática os conhecimentos teóricos. É claro que uma prova estará sempre apresentando novidades e, por isso mesmo, o candidato deve, dentro de cada tema, partir para responder questões de outras bancas que fazem questões no mesmo estilo da FGV, a exemplo da CESPE/CEBRASPE, VUNESP, CONSUPLAN”, sugere.

As inscrições começam dia 21 de setembro de 2022, com a data da prova prevista para 6 de novembro deste ano.

Passos para estudar com desafios.

1- Estabeleça o prazo para você dominar determinado conteúdo.

2- Crie desafios inspiradores como por exemplo: fazer um simulado por mês; uma revisão semanal de todos os tópicos já estudados; além do cronograma do dia, fazer 2 exercícios de português todos os dias; a cada semana, aumentar o número de exercícios diários de português; elaborar questões de leis que possuem poucos exercícios; fazer atividade física diariamente; privar-se de redes sociais em caso de não cumprir o cronograma de estudo; recompensar-se com programas agradáveis por ter cumprido a meta semanal; inserir sua preparação para concursos em uma visão mais ampla e inspiradora.

3- Estabeleça quantos concursos/provas irá fazer como número máximo para você passar. Charles Peterson ressalta que objetivo aqui é fazer você estudar com empenho, já que tem prazo para passar. Não quer dizer necessariamente que você irá desistir, caso não passe dentro deste prazo.

4- Tenha metas semanais de estudo. Antes da semana começar é muito bom que o aluno já tenha definido, pelo menos quantas horas vai estudar na semana; quais tópicos vai estudar e quantos exercícios vai fazer.

5- Queira passar nos primeiros lugares! Estabeleça uma meta desafiadora que irá exigir toda sua capacidade, foco e motivação!

Fonte: Charles Peterson Rezende/Professor Empreendedor (www.charlespeterson.com.br/coachcharlespeterson@gmail.com)