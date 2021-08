O Carpinteiro e Woodstock: o que esses 'clássicos' têm a ver?

Sabe aquela música 'O Carpinteiro', sucesso de Elias Monkbel e Nattan que estourou no Tik Tok em 2020? E lembra de Woodstock, histórico festival de música e marca do movimento hippie, que aconteceu nos Estados Unidos em 1969?

Então: sabia que esses dois ícones - um da cultura superpopular brasileira e outro da contracultura dos anos 60 - têm uma ligação quase que umbilical? E mais: quem deu 'liga' a essa relação foi o cantor Ronnie Von, o Pequeno Príncipe do Brasil. Dá pra imaginar?

Neste programa de estreia do novo podcast do CORREIO, O Lado B de Marrom, conversamos um pouco sobre a história e muito sobre as curiosidades de Woodstock. O bate-papo é entre o repórter especial e colunista Osmar Martins, o Marrom, e o jornalista Vitor Villar.

Clique no player abaixo para ouvir o episódio do O Lado B de Marrom:

Para ouvir diretamente no Anchor, clique aqui.

Além da ligação entre O Carpinteiro e Woodstock, Marrom lembra neste programa algumas histórias engraçadas sobre o festival dos anos 60. Por exemplo, o dia em que Janis Joplin cantou num brega de Salvador e o dia em que o nosso colunista visitou o lendário sítio onde aconteceu a festa.

Quais as canções clássicas, que viraram 'hinos' de Woodstock? Quais as bandas que fizeral falta na programação do festival e quais se deram bem no palco? Além disso, um bate-papo sobre Jimi Hendrix, The Who, Creedence Clearwater, Joe Cocker e outros tantos artistas que amamos.

O podcast Lado B de Marrom traz sempre um bate-papo irreverente sobre cultura. Rock, quadrinhos, futebol, teatro, turismo, cinema. Ou seja: sobre tudo o que Osmar Martins gosta de ver, ouvir e acompanhar e que vai muito além do Axé Music e do Carnaval.

Você pode encontrar o programa aqui, no site do CORREIO, ou no Blog do Marrom. O podcast também está disponível em todos os aplicativos de música: no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts.





Você também pode ouvir nos aplicativos de sua preferência:





Spotify:

Para ouvir diretamente no Spotify, clique aqui.





Deezer:

Para ouvir diretamente no Deezer, clique aqui.





Apple Podcasts:





Para ouvir diretamente no Apple Podcasts, clique aqui.





Google Podcasts:





Para ouvir diretamente no Google Podcasts, clique aqui.





Outros aplicativos





Para ouvir no Pocket Casts, clique aqui.

Para ouvir no Breaker, clique aqui.

Para ouvir no Radio Public, clique aqui.





Mas... O que é "podcast"?

Podcast é um programa de áudio, igualzinho a um de rádio. A diferença é que você pode ouvir quando, como e onde quiser. Pode ser no celular, no computador ou na TV. Se quiser, você pode pausar, voltar, adiantar ou pular os trechos, se preferir.

Para ouvir, basta tocar no player que aparecerá dentro da matéria. Ou, se preferir, basta clicar nos links para ouvi-lo no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts. Também é possível buscar os episódios diretamente nos aplicativos.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.