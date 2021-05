O coveiro que também acolhe: além de enterrar os mortos, Rafael estuda Psicologia

O filho não queria acreditar que a mãe tinha morrido. Ela tinha passado quase um mês internada com coronavírus em um hospital de Salvador. Por conta do trabalho, o filho não conseguira vê-la nem mesmo quando os profissionais de saúde faziam videochamadas, algo tão comum nas UTIs de covid-19. No dia do enterro, em março, no Cemitério Campo Santo, desmoronou.

Outro irmão havia feito a identificação do corpo, mas, para aquele filho em questão, o corpo que estava prestes a ser sepultado não devia ser de sua mãe. Com o caixão lacrado, sem poder ser tocado por membros da família, achava que poderiam ter cometido um erro. No hospital, na funerária, em qualquer outro lugar - devia haver um erro. Foi quando o auxiliar de serviços diversos Rafael Rios, 28 anos, entrou em ação.

"Eu conversei com ele, fiz a escuta até que ele ficasse mais calmo. Depois expliquei que os corpos são identificados antes de sair do hospital. Pedi para que ele conversasse com o irmão, que o tranquilizou, garantiu que fez a identificação, que tinha certeza. Ele dizia que a única imagem que tinha da mãe era dela viva. Eu respondi que essa era a imagem que ele tinha que alimentar", lembra.

Rafael trabalha há 10 anos no Campo Santo. No cargo, uma de suas funções lá é justamente a de uma das figuras mais importantes entre os serviços essenciais da pandemia: o profissional que enterra os mortos. Em alguns cemitérios, como os municipais, é o sepultador. No imaginário popular, não tem outro nome: é o coveiro.

No Campo Santo, há dois tipos de profissionais que enterram os mortos. São os auxiliares, como Rafael (que eventualmente também fica em outros setores, como a portaria), e os pedreiros, que estão mais diretamente envolvidos com a parte de manutenção ou de obra da sepultura. Mas, no caso dele, há uma particularidade: Rafael está a apenas um semestre de se formar psicólogo.

Enquanto estudante do nono semestre do curso de Psicologia, ele já era acostumado a lidar com a morte. Diante do desespero de tantas famílias, não era incomum que o estudante desse algum tipo de acolhimento - algo que, inclusive, faz parte do curso e da profissão. Ouvia, dava uma palavra de conforto. Dialogava para que as pessoas pudessem ressignificar o luto.

Como auxiliar de serviços diversos, Rafael também faz sepultamentos (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Mas a pandemia deu novos contornos a esse processo. Não se tratava apenas de enfrentar mais trabalho ou de ter que se adaptar aos novos equipamentos de proteção individual (EPIs). Com a covid-19, vieram os enterros sem velório. Sepultamentos em dois, três minutos, sem a presença de mais do que duas pessoas da família, em alguns cemitérios.

"Já teve caso de um esposo que estava batendo no caixão da esposa. O filho segurava, pedia para o pai não fazer. Eu estava conduzindo o carro eletrônico, mas parei e dei um tempinho a ele, dizendo para ele não ficar muito próximo do corpo. Mas ele estava muito transtornado. A questão dele era contra o caixão, que estava impedindo de ver a esposa", conta.

O homem deu quatro socos no caixão, até ser acalmado por Rafael. Esse tipo de situação tem sido comum. Com tantas notícias falsas sobre a covid-19, alguns parentes chegam ao cemitério descrentes nos médicos. Outros se desesperam com medo de enterrar a pessoa errada, depois da repercussão de alguns casos em que isso aconteceu no estado, no ano passado.

Ao ver os coveiros, é como se o pesadelo se concretizasse. "São várias questões que fazem com que, no momento do luto, eles tenham um estresse maior. Inclusive, nós fazemos parte do grupo dos algozes, se não formos os maiores deles. No hospital, o familiar ainda tem esperança, tem expectativa. Mas agora que está falecido, somos nós. Eles podem direcionar a raiva do luto para nós", admite.

Nos últimos dois meses, com o aumento de mortes por covid-19 no estado, o trabalho se intensificou. O número de enterros ficou perto dos 20, em alguns dias. Antes da pandemia, era raro passar de dez na jornada de 40 horas semanais.

Mas, desde o começo, o trabalho no cemitério foi crucial para que Rafael decidisse estudar Psicologia. Há 10 anos, quando chegou ao Campo Santo, o gerente exigiu que retomasse os estudos. “Foi um grande incentivador”, diz, hoje, referindo-se ao supervisor. Assim, começou as aulas na Educação para Jovens e Adultos (EJA) no antigo Colégio ISBA.

Ainda no 2º ano do Ensino Médio, fez o Enem. Pensou em cursar História; na época, vendia ossuários no cemitério e quem ia comprar ou visitar sempre elogiava o conhecimento que ele tinha da história da Santa Casa, mantenedora do Campo Santo, ou das personalidades enterradas ali. Mas a Psicologia falou mais forte.

Foi aprovado em segundo lugar para o curso na Unisba, com bolsa pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Rafael já se acostumou a acolher famílias; antes de cursar Psicologia, pensou em fazer História (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

“Muitas pessoas voltavam para conversar comigo. Percebi a necessidade do acompanhamento profissional para aqueles que apresentavam o luto complicado. Não era apenas o suporte religioso ou respostas filosóficas e culturais. Acompanhei situações disfuncionais”, completa.

No Calabar, onde mora com a esposa, os vizinhos o conhecem tanto pelo trabalho no cemitério quanto por ser diácono em uma igreja evangélica. Na faculdade, só os colegas mais próximos sabem da profissão. No começo, percebia que a reação era de surpresa. “É um curso majoritariamente de pessoas de classe alta. Mas, ao longo dos semestres, as pessoas acharam interessante, acham que é um campo científico fértil”, explica.

Rafael sabe que a experiência no cemitério vai ajudá-lo no futuro - especialmente com o chamado luto complicado, quando a pessoa não consegue nem mesmo desempenhar funções básicas do dia a dia devido à perda.

Depois que se formar, ele pretende continuar trabalhando com o luto de alguma forma. Uma de suas vontades é de seguir no cemitério, inicialmente em uma função administrativa. Depois, sonha com um cargo específico para o acolhimento das famílias - algo que não existe hoje. Se continuar na Santa Casa, gostaria também de trabalhar com psicologia hospitalar e cuidados paliativos. Mas Rafael também não descarta trabalhar na área clínica com especialização em luto.

“Meu propósito é auxiliar as pessoas a ter o conhecimento de si. Auxiliar, porque ajudar cria uma hierarquia. Coloca você num lugar mais alto que o outro, mas é a pessoa que vai se encontrar e decidir o que é melhor para ela”, completa.