O legado de Letieres Leite: histórias da nova geração de músicos formada por ele

O maestro Letieres Leite era um artista muito acessível. Pode ser descrito assim, embora sua genialidade empurre as paredes da mera dualidade entre o homem comum e o músico premiado. Ele era mais. O instrumentista de quase 62 anos que se despediu do palco na última quarta-feira, como mais uma vítima da covid, foi, antes de tudo, um revolucionário: deu uma consciência afro-brasileira para a música orquestral.

Frente ao caldeirão baiano, Letieres foi um mago que nos enfeitiçou com a mistura do sopro do jazz com a percussão dos terreiros de candomblé. Seu ex-aluno, o pianista Silas Gomes, 31, diz que o maestro é uma ideia - e ideias não morrem. As mentes multiplicadoras da metodologia Universo Percussivo Baiano, criada pelo mestre, estão agora semeadas por aí, mostrando a força e a inventividade da música que brota do nosso chão.

A partida do mentor principal da Orkestra Rumpilezz é da vida, mas inaceitável - porque ele se despediu no auge e ainda tinha muito para entregar. Talvez tenha sido esse o sentimento de todo o setor da música, nesta semana, ao tentar dimensionar o impacto dessa perda.

A comoção não é à toa. No universo da sua orquestra, Letieres descolonizou. Desviou do eurocentrismo ao subverter figurinos, mudar a disposição dos artistas da orquestra, as composições e os arranjos musicais. Ele peitou todo o sistema que tenta ocultar a contribuição da população da diáspora africana na cultura brasileira.

Graças ao mestre, boa parte da nova geração de músicos da Bahia começa a se desenvolver nessa direção e levar adiante essa criticidade em suas bases. Letieres assumiu essa missão há 15 anos com a Orkestra Rumpilezz e, desde então, vinha mobilizando jovens e ajudando a revelar novos talentos.

Os que tiveram o privilégio de aprender com ele seguem nos palcos — fixos e andantes — e é esperado que o espírito e a energia do educador logo surjam de suas sementes porque “a música nunca acaba”, em palavras do próprio. Este homem simples, que valorizava a ancestralidade acima de tudo, pode fazer a saga da travessia com a certeza de que já é um dos nossos maiores ancestrais.

LEIA HISTÓRIAS DA NOVA GERAÇÃO DE MÚSICOS FORMADA POR LETIERES LEITE:

(Foto: Acervo pessoal cedido ao CORREIO)

Priscila Santana, 32, flautista, maestrina, educadora e assistente executiva na Kaufman Music Center em Nova York, EUA

Musicalmente, comecei a vida com o maestro Fred Dantas, da Orquestra de Frevos e Dobrados. Depois, entrei no Neojiba como flautista. Sempre encontrava Letieres no Pelourinho e, num desses encontros, eu já com seis anos no Neojiba e com crise no meu processo pessoal, estava querendo me reconectar com a música brasileira e baiana. Foi aí que ele me convidou para a primeira turma da Rumpilezzinho.

Eu era focada na música erudita, tinha acabado de voltar de uma turnê nos EUA com a Neojiba e ouvia pessoas falando de compositores brasileiros que eu não conhecia, e aí pensei: ‘Poxa, sou brasileira e não tô sabendo de nada do que esses caras estão falando’. Meu encontro com Letieres foi transformador. Ele sabia que as estruturas da música brasileira vieram de dentro dos terreiros de candomblé.

Tudo isso me deu o poder simbólico de saber de onde venho. Foi ótimo para me reconhecer como mulher preta e dizer que essa música é minha, dos meus ancestrais. E quando se vem de onde eu vim, você precisa ter pessoas que te inspirem. Ele é uma inspiração, um líder acessível e com visão. Era o cara que tomava uma com você no bar da esquina e no outro dia estava no palco principal dos maiores teatros do mundo.”

Newton Pimenta, 19, percussionista, músico da banda DH8

(Foto: Acervo pessoal cedido ao CORREIO)



Conheci Letieres através de um workshop do método Universo Percussivo Baiano. Eu estava com 13 anos fui fazer audição para o Rumpilezzinho. Quando cheguei, o maestro ficou fascinado porque eu, com tão pouca idade, já entendia tanto. Sou do candomblé, e ele me pediu pra colocar alguns toques. Entrei para o terreiro com 6 anos e, com 10 anos, me confirmei como alabê no Ilê Axé Obá Afonjá Alafín Oyó. Quando Letieres me viu tocando, se emocionou. Subiu, tocou comigo e foi aí que entrei no Coletivo Rumpilezzinho.

Assim, participei do meu primeiro show, no Percpan. Logo após, fiz o Festival de Primavera, no Parque da Cidade, entre outros shows com artistas diversos. Tendo no currículo essa experiência como aluno do maestro, isso me abriu várias portas em bandas que nunca pensei em tocar e hoje eu só tenho a agradecê-lo.

Hoje, exerço a função de tocar os três atabaques e cantar no meu terreiro. Para a música que fazemos, o candomblé é muito vivo em relação às claves. A música em si precisa disso, desse estudo lindo que é a religião. Aprendi com o maestro que antes de tudo na música vem a humildade. Que todos estamos no mesmo lugar, cada um com sua história e seu momento de brilhar.”

Silas Gomes, 31, pianista, compositor e arranjador



(Foto: Reprodução/Instagram)

Comecei tocando bateria ainda criança. Quando me deparei, já estava no mercado profissional da música. Era tudo intuitivo, só fui estudar muito depois. Comecei uns cursos no Centro de Formação em Artes (CFA), no Pelourinho, e conheci Letieres.

Foi amor à primeira vista, um divisor de águas porque ali não se ensinava só música, mas conhecimento profundo das minhas origens. Entrei para a Rumpilezzinho. Nada era difícil quando o maestro estava à frente. Depois é que via o grau de complexidade da música. Letieres falava que seríamos multiplicadores. Letieres é uma ideia.

Hoje estou na Noruega, onde montei o Orun Quartet com outros músicos profissionais que ficam curiosos e fascinados com a oralidade e os ritmos da Bahia. Meu objetivo na vida profissional era sair do Brasil, mas eu não podia sair para ser só mais um. Quando vi aquelas ferramentas de Letieres, aquilo despertou meu lado compositor.

Na Noruega tenho conseguido fazer o que eu queria, que é me voltar para as minhas composições dentro da metodologia UPB. Com o Orun Quartet, toquei em festivais de jazz, incluindo um festival dentro de uma prisão em Oslo.



Bio de Letieres Leite (1959-2021)

Letieres Leite era baiano, formado pelo Franz Schubert Konservatorium, em Viena, na Áustria. Fundou, em 2006, a big band Orkestra Rumpilezz, projeto que mistura o jazz com a percussão afrobaiana.

Com a orquestra, gravou três álbuns (Orkestra Rumpilezz/2009, A Saga da Travessia/2016 e Moacir de Todos os Santos, previsto para ser lançado em dezembro) e conquistou três troféus no Prêmio da Música Brasileira 2017 nas categorias álbum, grupo e arranjador musical.

Para além de maestro, Letieres foi o idealizador e disseminador da metodologia de ensino Universo Percussivo Baiano (UPB), que ministrava no Instituto Rumpilezz, que funciona no Centro Histórico e onde são sediadas a Orkestra Rumpilezz, o Letieres Leite Quinteto e o Coletivo Rumpilezzinho.

Letieres atuou como professor de cursos de extensão na Escola de Música da Ufba e no Centro de Formação em Artes, da Funceb. No currículo, tem ainda trabalhos com artistas do quilate de Ed Motta, Gilberto Gil, Maria Rita, Daniela Mercury e Lulu Santos. Fez a direção musical do álbum Noturno, o último lançamento de Maria Bethânia; e orquestrou a faixa Pardo, do disco Meu Coco, o mais recente de Caetano Veloso.

Estava começando a se organizar para produzir os novos álbuns de Margareth Menezes e Eddy Star.