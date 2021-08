O multiverso existe?

Não estamos sós. E não se trata de homenzinhos verdes com anteninhas que moram em Marte. São versões de nós mesmos, em algum ponto de um universo paralelo, que neste exato momento pode ser um médico renomado, um youtuber famoso ou até mesmo um presidente da república distribuindo cloroquina. Parece até os filmes da Marvel, mas estamos falando de física quântica. O multiverso abordado nos filmes de heróis pode ser bem mais real do que se pensa. Físicos já admitem que a vida pode imitar a arte. Ou vice-versa.

Na última segunda-feira, os nerds e amantes do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) quebraram a internet com o trailer do filme do Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Foram 355 milhões de visualizações em 24 horas, um recorde. A trama será a grande virada na nova fase do UCM, que vai abordar o multiverso. Após um colapso no tempo/espaço, o herói aracnídeo vai provocar uma confusão e os universos paralelos vão se juntar. Poderemos ver versões diferentes do Homem-Aranha, com personalidades distintas, mas lutando juntos. Tirando as culhudas e exageros de Hollywood, mentes brilhantes da física admitem a possibilidade de múltiplos universos existirem, tudo isso graças ao Big Bang, a explosão que originou a zorra toda no universo. Ou melhor, nos universos.

Pense numa bomba. Quando ela explode, coisas se espalham e vão para lugares diferentes. Foi assim no Big Bang. O nosso universo observável foi para um canto, virando uma bolha com todos os planetas e estrelas que conhecemos ou podemos conhecer. Porém, outros universos também podem ter ido parar em outro ponto, adquirindo leis da física diferentes, elementos químicos novos, realidades destorcidas das nossas ou variantes exatamente iguais a nós, também queimando o cérebro para entender que existem outros deles iguaizinhos. O Universo Paralelo foi a última pesquisa divulgada pelo físico Stephen Hawking, que morreu em 2018, dez dias depois da apresentação deste último ato desta mente brilhante. “É como se você tivesse uma banheira cheia de bolhas de sabão de tamanhos diferentes, e cada uma dessas bolhas fosse um universo diferente”, explica o físico Clifford Johnson, da Universidade do Sul da Califórnia, ao site Astronomy, sobre o último trabalho de Hawking.





A última obra de Hawking foi sobre o Universo Paralelo

Uma das teorias físicas que discutem o multiverso é bem diferente das que estudamos nas provas do ENEM: a física quântica, uma área da ciência que aborda teorias que lembram muito as ficções científicas vistas nos filmes da Marvel e desafiam teorias conhecidas, como a de Newton. “A física quântica é a teoria física que nos permite entender melhor alguns fenômenos microscópicos, atrelados a moléculas, átomos e partículas subatômicas como prótons e elétrons (todos estes criados a partir do Big Bang!). E qual o grande alvoroço disso? Bom, diferente das teorias físicas que nós aprendemos na escola, a física quântica é uma teoria probabilística”, disse o físico baiano, Luís Felipe Reis, que recentemente foi aprovado para iniciar um doutorado no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro.

Qual o problema dessa teoria ser probabilística? Luís, que também assiste filmes da Marvel, tem um bom exemplo para facilitar nossas vidas. Vamos supor que o ato de jogar uma moeda para cima seja um fenômeno quântico. Sabemos que se lançarmos uma moeda para o alto, ele vai dar cara ou coroa, certo? Não para a física quântica, que também aceita a probabilidade de dar cara e coroa ao mesmo tempo. Esta é uma teoria conhecida como superestado ou superposição. Parece estranho, mas é o que a teoria prevê. Só que até hoje os físicos não conseguem entrar em um acordo do porquê isso acontece.

Uma das formas de se interpretar este problema, chamada de interpretações de muitos mundos, afirma que “tudo no universo é composto de átomos, elétrons, prótons... Portanto, o universo inteiro é quântico, incluindo nós, humanos. Então, quando fazemos um experimento quântico, o universo se divide em todos os estados prováveis do experimento. Ou seja, ao realizar o experimento da moeda citado anteriormente, o Universo se divide em dois, onde em um universo o resultado foi cara, no outro foi coroa", explica Luís.

É aí que entra a possibilidade de termos variantes, em outra bolha universal, que teve decisões diferentes da nossa, por exemplo. “De acordo com a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, é possível existir estas variantes. Vamos supor que há cinco anos você tinha uma moeda de 1 real no bolso e usou essa moeda pra jogar cara e coroa. Caso tivesse tirado cara, teria usado essa moeda para jogar na loteria. Caso tivesse tirado coroa, teria simplesmente comprado um lanche. Pela interpretação de muitos mundos, no momento em que você jogou a moeda para cima, o universo se dividiu em dois, onde em um você tirou cara e jogou na loteria, e em outro onde você tirou coroa e comprou um lanche. Então, caso o você de hoje seja o cara que comprou o lanche, existe a chance de existir um universo em que você talvez seja um milionário que ganhou na loteria”, diz Luís. Eu com certeza sou a variante que comprou o lanche.

Mesmo com todas as semelhanças entre a Marvel e a física quântica, o físico Luís Felipe pede cuidado com a extrapolação do filme, que mistura até viagem no tempo com física quântica, sem contar que existe também muita magia, como de Doutor Estranho. E magia não é ciência, não por enquanto. Vale lembrar que a física quântica é relativamente nova no campo da física, principalmente nos estudos do multiverso, que ainda está no campo teórico, com pouca prova prática. Por isso que ainda existe resistência dentro da própria ciência sobre estas teorias, apesar de respeitadas. Contudo, vale lembrar que Galileu disse que a Terra era redonda bem antes do homem ir ao espaço comprovar a teoria. Mesmo assim, ainda tem gente que acha que ela é plana...