O outro mundo que se chama Ilha Grande

Um lugar com praias de mar calmo e cenário paradisíaco. Por lá não tem sinal de celular, não tem carro e nem caixa eletrônico. Ilha Grande, em Angra dos Reis, é o lugar ideal para se desligar do mundo e se conectar a natureza.

O acesso à Ilha é de barco com embarque em Angra do Reis (leva em torno de 1h30min) ou em Mangaratiba. O desembarque é no povoado Vila do Abraão, o mais populoso com 3.000 habitantes e considerado o “centrinho” da Ilha. Ao todo são cerca de apenas 5.000 pessoas que habitam Ilha Grande.

Por mais que a reserva, encontrada em 1502 pelo navegador português Gonçalo Coelho, seja pequena, a Ilha tem estrutura para hospedar seus turistas de todos os jeitos em pousadas, hotéis, camping e hostel Ilha Grande, a sua maioria fica na Vila do Abrãao.

O turista pode reservar passeios para conhecer extremidades da Ilha, piscinas naturais, lagoas e trilhas que levam para praias mais desertas e com águas cristalinas.

A noite a badalação fica por conta dos restaurantes com excelentes cardápios com frutos do mar, também na Vila do Abraão. Restaurantes em frente ao mar com jantar a luz de velas, barzinhos com música ao vivo e muito turista, principalmente estrangeiros que relatam ser apaixonados pelo lugar.