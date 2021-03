Oi? Atletas baixam calção durante jogo do Uruguaio; veja vídeo

Uma cena inusitada aconteceu no Campeonato Uruguaio no último fim de semana, durante o duelo entre o Deportivo Maldonado e o Nacional de Montevidéu. Em uma cobrança de falta, os atacantes Gonzalo Bergessio e Alfonso Trezza, do time da capital, baixaram os calções e ficaram com as cuecas aparecendo.

O momento surreal parece ter sido para desestabilizar os rivais. E, de fato, o goleiro Danilo Lerda, do Deportivo Maldonado, não escondeu a gargalhada ao ver a cena. A ação acabou não dando resultados ruins ou bons: nem o Nacional fez gol naquele momento e nem a dupla levou alguma punição.

pic.twitter.com/8APW9CA4u5 — out of context futbol uruguayo (@outfuturu) March 29, 2021

A partida, realizada no domingo (28) e válida pela 15ª rodada do Torneio Clausura do Campeonato Uruguaio, terminou com vitória do Nacional por 2x1. Gonzalo Bergessio, de 36 anos, fez os dois gols da equipe, enquanto Facundo Batista descontou para o Deportivo Maldonado.