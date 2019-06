'Oi, fake': La Fúria lança música com diálogo de Neymar

A acusação de estupro sofrida por Neymar é um tema sério e sensível, mas desde que o jogador resolveu se defender divulgando trechos da conversa com a mulher o assunto acabou gerando incontáveis memes. Medo de se meter na polêmica? A banda La Fúria, como de costume, não refugou e fez uma versão "pagodão" usando as frases de paquera do camisa 10 da seleção.

"Oi, fake", anuncia o cantor Bruno Magnata. "Saudade do que a gente não viveu ainda. Ei, fake, razão do meu libido, venha pra Europa para poder sair comigo", canta ele. "De tarde ela quer louvor, de noite ela tá sentando", diz o refrão, sem muita preocupação com a acusação de estupro por trás da história.

O vídeo com o trecho foi divulgado pela dançarina da banda, Negra Japa. "Marca geral o novo sucesso que vocês tanto pediram", escreveu ela - agora a cada meme já existe a pergunta: "Quando vem a versão da La Fúria?".

Confira:

No fim do mês passado, a banda fez sua versão de "Shallow". "Diga o que te fez você sentir saudade de empinar o rabetão. Mais uma vez você tá solteira e voltou pro paredão. Desafio do shallow now, você vai sentar no grau. Senta no shallow now", diz a música. A versão, como a de Paula Fernandes, dividiu opiniões dos internautas. "La Furia carregando o brasil nas costas", escreveu uma fã. "Esse homem vai dominar o mundo, bicho", riu outro. Mas também teve críticas. "Quando eu achei que não poderia ficar pior, fizeram algo tão sem nexo quanto", comentou uma. Uma desavisada queria saber: "Que porra é shalow now?" (se você também não sabe, leia nossa matéria "O que significa 'shallow now' das músicas de Lady Gaga, Luan Santana e Paula Fernandes?").

Memes

A La Fúria gosta de apostas em memes e brincadeiras que estão correndo a internet para fazer músicas novas. Nesse ano, contudo, a banda se envolveu em polêmica depois de fazer uma música batizada com nome do ator Fábio Assunção fazendo referência a "ficar loucão".





"Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão / Hoje eu não quero voltar pra minha casa não / Hoje eu vou virar o Fábio Assunção / Hoje eu vou voltar pra casa só se for no camburão", diziam os versos da música.

Lançada em 2018, a canção acabou estourando perto do Carnaval, com muito folião apostando em máscaras do ator. Magnata acabou fazendo um acordo com Fábio Assunção para doar o dinheiro que ganhasse com a música para ONGs que trabalham com dependentes químicos. Ele também afirmou que faria mudanças na música.

(Foto: CORREIO)

Depois, a banda também explorou o meme com a investidora Bettina Rudolph, que ficou famosa depois de explicar como ganhou um milhão de reais três anos depois de um investimento modesto de R$ 1,5 mil. Com frases como “um milhão de sentadas na p***ca” e xingamentos, na gravação ao vivo, de “safada, piranha”, a música recebeu críticas.

Na música, divulgada na íntegra em páginas especializadas em pagode, no YouTube, o cantor diz que a Betina vai dar “um milhão de sentadas na p***ca” e, durante a execução ao vivo, ainda chama uma mulher, que faz as vezes de Bettina, de “safada, piranha”.

Na própria descrição de um dos vídeos, os internautas comentam o excesso. “Tem o passar do limite, e tem Lá Fúria depois”, critica Matheus Santana. “Limite? Só o meu cartão de crédito mesmo!!!”, afirma Caroline Lima. Outros internautas também consideraram a música desrespeitosa e machista.

A atriz Bruna Marquezine também já recebeu uma homenagem da banda. Batizada de "Vovô urso", a canção tem um refrão direto: "Dança da Bruna Marquezine, dança da Bruna Marquezine, dança da Bruna Marquezine".