Oi, sumida! Brad Pitt teria procurado Jennifer Aniston após se separar de Angelina Jolie

Jennifer e Brad, na época em que formavam um dos casais mais badalados de Hollywood (Foto: AFP)

O ator Brad Pitt não estaria lidando bem com o fim de seu relacionamento com a atriz Angelina Jolie. Para chorar as mágoas, o ombro amigo que o galã de Hollywood procurou foi da sua ex-esposa, a também atriz Jennifer Aniston.

De acordo com a revista "Us Weekly", Pitt ligou para a eterna Rachel de "Friends" e contou que estava com dificuldades para lidar com o stress da separação.

A publicação também mencionou que eles aproveitaram o papo falar sobre as boas lembranças do passado. Não houve uma recaída, até onde se sabe. Ambos concordaram em permanecer amigos.

O processo de separação com Angelina foi um período conturbado para o ator. Ele chegou a revelar que passou a usar drogas. "Ficou claro para mim que eu estava tentando encontrar um filme sobre uma vida interessante, mas eu não estava vivendo uma vida interessante", disse ele à revista "Parade".

"Jen é uma mulher incrivelmente generosa, amorosa e hilária que continua sendo minha amiga. É uma relação importante que eu valorizo muito", complementou.

Volta com Angelina

Em abril, o tabloide inglês "The Sun" informou que Angelina teria dado uma espécie de "pausa" no processo de separação com Brad, pois, segundo amigos do casal, estava estudando reatar.

A mesma publicação também comenta que o ator não é favorável à ideia de uma reconciliação, mas quer manter um relacionamento harmonioso com a ex-esposa pelo bem dos seis filhos que têm juntos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, e os gêmeos Knox e Vivienne.

Passado com Jennifer

Eles foram casados entre 2000 e 2005, quando o ator a largou e deu inicio ao "Brangelina". Recentemente, Brad contou que levava uma "vida monótona" ao lado de Jennifer.

Assim como seu ex, Jennifer também está solteira após terminar seu casamento com Justin Theroux.