Olho no lançamento: veja os carros que chegarão às concessionárias ainda em 2021

Apesar da pandemia, 2021 é um ano que já trouxe boas novidades para o mercado automotivo. Entre os modelos completamente novos, estrearam Ford Bronco Sport, Toyota Corolla Cross e o Volkswagen Taos. Outros foram atualizados, como Fiat Toro, Jeep Compass, Nissan Kicks e Honda CR-V.

O ritmo acelerado segue a partir de julho, com muitas novidades à caminho. A Audi irá começar a entregar nos próximos dias o Q5, SUV que ganhou uma inédita configuração Sportback. Em setembro, é a vez da estreia da nova geração do A3, nas carrocerias hatchback e sedã. No mesmo período, o RS e-tron GT, um esportivo elétrico, desembarca no mercado nacional.

18 anos depois do lançamento do Ford EcoSport, primeiro SUV compacto produzido no país, a Fiat irá lançar o seu primeiro produto nessa categoria, o Pulse. A empresa já revelou o design externo e confirmou que será equipado com um novo motor 1 litro turbo.

A Ford irá relançar no país a Transit, van que já foi comercializada por aqui. Desta vez, ao invés de ser importada da Turquia, chegará ao mercado brasileiro via Uruguai. É possível que ainda neste ano a empresa importe uma versão eletrificada do Escape, um SUV menor que o Territory.

A Honda confirmou que o primeiro híbrido da marca no país será o Accord, que chegará em agosto às concessionárias. No último trimestre é aguardada ainda a estreia da nova geração do City, sedã que concorre com Nissan Versa, Toyota Yaris e Volkswagen Virtus.

A nova geração do A3 chegará ao país nas carrocerias hatch e sedã O Q5 ganhou uma inédita configuração com estilo coupé O RS e-tron GT é um esportivo elétrico que usa a mesma base do Porsche Taycan O Pulse será o primeiro SUV compacto da Fiat no Brasil O modelo será equipado com um motor 1 litro turbo A Ford voltará a oferecer a Transit no mercado nacional O sedã Accord terá uma nova motorização híbrida O visual do Hyundai Creta irá mudar bastante O interior do SUV também será atualizado O Peugeot 208 elétrico será importado da Europa Atualizado e com motor turbo, o Captur chega no começo de julho O primeiro Volvo completamente elétrico estreia em setembro

Lançado no Brasil no finalzinho de 2016, o Hyundai Creta passará nos próximos meses por sua mudança mais profunda. Além do novo desenho, vai ganhar o Bluelink, sistema que inclui comandos remotos via aplicativo que estreou recentemente no HB20. O motor 1.6 litro aspirado deverá ser aposentado, dando lugar ao 1.0 turbo. Há ainda a possibilidade de estreia do 1.4 turbo.

A Jeep já confirmou que seu primeiro modelo de sete lugares de produção nacional chegará neste segundo semestre. Com a mesma base do Compass, ele vai se chamar Commander e deverá contar com um propulsor 2 litros turbodiesel mais potente. A transmissão será a mesma do Compass, assim como a tração 4x4.

Anunciado há quase um ano, quando a nova geração do Peugeot 208 chegou às lojas, a variante elétrica do hatchback chegará ao país neste segundo semestre. O 208 e-GT deverá custar mais de R$ 200 mil e é equipado com um motor elétrico que rende 136 cv (100 kW) e 26,5 kgfm de torque alimentado por uma bateria de 50 kWh. A autonomia é de até 340 km com uma única carga.

A Renault irá apresentar na primeira semana de julho a primeira atualização de estilo do Captur, que deverá ficar similar ao modelo da foto. Mas a principal novidade é a introdução do motor 1.3 turbo, o primeiro desse tipo em um modelo nacional da marca. A expectativa é que o propulsor renda 170 cv de potência. Ele será associado a uma transmissão automática tipo CVT.

Em setembro, os clientes da Volvo que compraram o XC40 Recharge Pure Electric durante a pré-venda - pagando R$ 389.950 - vão receber o primeiro SUV completamente elétrico da empresa sueca. O novo modelo tem 408 cv de potência e autonomia para rodar até 400 quilômetros.