Onde comer lagosta em restaurantes baianos que respeitam o defeso

O cheiro vem primeiro que o prato. O aroma do dendê antecipa o que está por vir. A comida se aproxima, enquanto é possível ver o caldo borbulhando afogando ator principal: a lagosta. Uma boa moqueca com esta iguaria é padecer no paraíso, pois dá água na boca, mas dói no bolso. Na culinária baiana, a lagosta está presente, mas não costuma ser a principal opção. Não pelo sabor, mas pelo preço mesmo. Para experimentar esta sensação citada acima, a pessoa precisa desembolsar cerca de R$ 280 no restaurante Bargaço, um dos mais tradicionais locais da capital especializada em frutos do mar. Um mesmo prato, mas com camarão, dá para comer com R$ 116.

Apesar do risco de sumir da costa brasileira, não é difícil encontrar restaurantes que trabalham com lagosta. Pensando na preservação, muitos lugares só disponibilizam o crustáceo no menu em época fora do defeso, que vai de 1º de novembro até 30 de abril do ano seguinte. Depois, apenas locais que possuem estoques congelados de lagosta permanecem comercializando, como no caso do Bargaço.

Toda esta limitação também contribui para o preço elevado, além do fato de 90% das lagostas pescadas no país serem destinadas ao exterior, 84% deles para os Estados Unidos. Lá, se tornou moda o ‘lobster roll’, uma espécie de cachorro quente, mas com lagosta no lugar da salsicha. Com tanto material exportado, o que sobra acaba sendo vendido mais caro para quem trabalha com a iguaria e não pretende comprar com pescadores não credenciados.

“Virou moda o sanduíche de lagosta nos Estados Unidos, né? É um bum. Acaba-se exportando mais. Outra coisa [que deixa o animal mais caro] é ter a lagosta documentada. É ter a documentação da lagosta. Não se pode pegar a lagosta e colocar para vender. É preciso ter nota fiscal e documentação [para estoque de congelados], além de autorização do Ibama. Isso também encarece, entende? Por isso muita gente desistiu de colocar a lagosta no cardápio”, disse Ricardo Rocha, um dos donos do Bargaço, que vende receitas com lagosta há 50 anos. No seu restaurante tem mais de sete pratos com a iguaria, como a casquinha, salada, Lagosta ao thermidor, ao molho de manteiga, especial, moqueca, grelhado e espaguete. Tudo com o bichinho.

A Casa Vidal, localizada no Caminho das Árvores, todo ano faz o Festival da Lagosta, com sete pratos disponíveis aos clientes. Curiosamente, o evento acontece fora do período de defeso. A ideia é contribuir para a preservação da espécie, além de conscientizar seus clientes. O restaurante também garante que só compra de fornecedores autorizados.

“É um trabalho de formiguinha. Existem clientes que nos cobram lagosta fora do período de defeso. Com este festival consolidado, o cliente fica ciente da importância do período em que é proibida a pesca. Nós temos esta preocupação, pois ainda tem clientes bem próximos que mostram pessoas vendendo lagosta na rua, na praia, o ano inteiro. Me mostram fotos de pessoas vendendo lagosta na praia até com ovas. Nem sempre o cliente tem noção da importância da preservação. O Festival tenta passar isso”, disse Viviane Vidal, que criou o restaurante ao lado do marido, o chef espanhol Juan Vidal. A casa não vende lagosta no período de defeso.

“O festival existe desde o primeiro ano de funcionamento, em 2014. Nossos clientes passam o ano esperando pelo evento. Existem pratos que a gente nem pode mudar de composição, pois eles querem aquele prato específico. Temos clientes de outros estados que sempre perguntam quando teremos a lagosta. Respeitar o período de defeso é fundamental para a preservação e nós fazemos isso”, acrescenta Viviane. O festival segue até novembro com sete tipos de pratos no menu. O mais curioso é o Surf and Turf, um combinado de Lagosta com filé mignon ao molho de vinho (R$ 165).

Chef do Restaurante Maria Mata Mouro, no Pelourinho, lan Cerqueira prefere trabalhar a lagosta em menus mais requintados. Para ele, a lagosta é uma iguaria nobre que tem um leque variado de pratos. Ele também preza pela preservação e só faz pratos com o crustáceo no período fora do defeso. “É um animal cobiçado pelo seu sabor requintado. Contudo, está cada dia mais difícil trabalhar com a lagosta. Com a diminuição dele no mar, o que é pego se torna caro e isso reflete no preço do prato. ”, disse Cerqueira.

Com tantas dificuldades e falta de um controle na pesca predatória, alguns chefs renomados na Bahia abandonaram a iguaria. É o caso de Tereza Paim, dona do restaurante especializado em comida baiana, Restaurante Casa de Tereza, no Rio Vermelho. “Há anos existe um defeso [na tentativa de preservar a espécie], mas ninguém respeita. eu decidi parar de trabalhar com a lagosta”, disse.

Caro ou não, qual o valor nutritivo da lagosta? “A lagosta é pouco calórica e apresenta uma boa quantidade de proteína e reduzida quantidade de gordura, além de ser fonte de minerais e minerais importantes para o organismo como potássio, magnésio, fósforo, zinco e vitaminas do complexo B, que auxiliam a estrutura óssea, os músculos e muitas outras funções. O único motivo para a não prescrição corriqueira da lagosta é realmente devido ao alto custo do alimento”, explica Karine Beck, nutricionista e professora da UniFTC Salvador.

Para quem quiser comer uma moquequinha mais em conta, também é possível saborear. No Bar da Mônica, na Gamboa de Baixo, uma moqueca de lagosta sai por R$ 119, para uma pessoa. Mas faça sua parte: só consuma lagosta fora do período de defeso e pergunte a procedência deste animal. No mais, pode lamber os beiços.

