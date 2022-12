Os carros da Copa: veja os campeões de vendas nos países que estão nas oitavas

Argentina

Na Argentina a Toyota liderou as vendas totais em 2021 e foi seguida pela Volkswagen e pela Fiat. No total, foram comercializados 394.576 automóveis e comerciais leves.

Fiat Cronos

Entre os veículos, o mais vendido foi o Fiat Cronos (37.435 unidades), deixando a Toyota Hilux (27.073) em segundo e a Volkswagen Amarok (18.655) em terceiro.

Austrália

Ano passado foram comercializados 1,05 milhão de veículos na Austrália, crescimento de 14,5% em relação ao ano anterior.

Toyota perdeu 1% de participação de mercado, mas manteve a liderança. Outras duas marcas asiáticas completaram o pódio: Mazda em segundo e Hyundai em terceiro.

Toyota Hilux

Entre os veículos, liderança da Toyota Hilux (52.801 unidades), seguida pela Ford Ranger (50.279) e Toyota Rav4 (35.751).

Brasil

O mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves teve uma pequena alta de 1,21% no passado. No total, foram comercializadas 1.974.431 unidades. No geral, a liderança ficou com a Fiat, que deixou a Volkswagen na vice-liderança e a Chevrolet em terceiro.

Fiat Strada

Entre os produtos, liderança da Fiat Strada (109.107 unidades). O Hyundai HB20 (86.455) ficou no segundo lugar e o Fiat Argo (84.644) em terceiro.

Coreia do Sul

A crise dos componentes eletrônicos atrapalhou as vendas no país sede de marcas como Hyundai, Kia e SsangYong. A queda foi de 2,1%, resultando em 1,84 milhão de unidades vendidas.

Entre os fabricantes, a Hyundai se manteve em primeiro. Outras duas empresas do Grupo Hyundai vieram na sequência: Genesis, sua divisão premium, e a Kia, que foi adquirida em 1998.

Hyundai Porter

O veículo mais vendido em 2021 foi o Hyundai Porter (92.218), seguido pelo Hyundai Azera (89.084) e Kia Carnival (73.233).

Croácia

O mercado automotivo apresentou um forte crescimento em 2021: 25,5%. Foram comercializadas 45.289 unidades e a líder foi a Volkswagen.

A Skoda, outra marca do Grupo VW, ficou em segundo e a Opel, que pertence a Stellantis, ficou em terceiro e teve um crescimento de 114,8% em um ano.

Opel Corsa

Os três veículos mais vendidos foram: Opel Corsa (1.871), Skoda Octavia (1.855) e Dacia Duster (1.679).

Espanha

Com uma sutil variação de 0,2%, o mercado espanhol fechou 2021 com 859.496 unidades licenciadas. A liderança ficou com Seat, marca nativa que atualmente pertence ao Grupo VW, que assumiu a liderança após desbancar a Peugeot. A japonesa Toyota ficou com a terceira posição.

Seat Arona

Ficaram no pódio: Seat Arona (21.946), Hyundai Tucson (21.258) e Dacia Sandero (20.419).

Estados Unidos

Ano passado os Estados Unidos não chegaram ao recorde de 2016, quando foram comercializados 17,5 milhões de unidades. Mas cresceu 2% e alcançou 14,95 milhões de exemplares.

Pela primeira vez a Toyota conquistou a liderança, deixando a Ford em segundo lugar e a Chevrolet em terceiro.

Ford F-150

O mercado é liderado por décadas pelas picapes da Série F da Ford, encabeçada pela F-150, que somaram 726 mil unidades. A segunda posição ficou com as picapes da Ram (569.389) e Chevrolet Silverado (529.765).

França

O mercado francês movimentou 1,66 milhão de veículos novos no ano passado. Na disputa entre fabricantes, a Peugeot ultrapassou a Renault e a Citroën ficou em terceiro. As três marcas são francesas.

Renault Clio

Os três mais vendidos foram: Renault Clio (85.247), Peugeot 208 (78.881) e Dacia Sandero (77.051)

Inglaterra

O volume foi um pouco menor que o francês: 1,65 milhão de unidades. A liderança é da alemã Volkswagen. Atrás dela ficaram as alemãs Audi, em segundo, e BMW, em terceiro.

Opel Corsa

O carro mais vendido foi o Opel Corsa (40.914), que ficou na frente do Tesla Model 3 (34.783) e Ford Focus (32.704).

Japão

Mesmo com queda de 3,3%, o mercado japonês emplacou 4,45 milhões de automóveis e comerciais leves zero-quilômetro.

A Toyota manteve a liderança e cresceu 0,4%, ficando na frente da Suzuki e da Honda, respectivamente segundo e terceiro colocados.

Toyota Yaris

Os modelos mais vendidos foram: Toyota Yaris (212.927), Honda N-Box (188.940) e Toyota Roomy (134.801).

Holanda

A Holanda fechou 2021 com mais 324.710 carros novos nas ruas, mas houve uma queda de 8,9%.

Na briga das montadoras a Volkswagen se manteve na liderança, a Kia, que fechou o ano na segunda posição, e a Toyota, em terceiro.

Kia Niro

A Kia tem a liderança entre os produtos com o Niro (10.810), na sequência ficaram Volvo XC40 (8.454) e Volkswagen Polo (8.032).

Marrocos

Enquanto alguns países reduziram as vendas, o Marrocos teve um crescimento de 27,3%. No total, foram 168.226 novas unidades licenciadas no país africano.

A marca líder de vendas foi a Dacia, que pertence a Renault, seguida pela própria Renault, e Peugeot.

Dacia Sandero

O veículo mais vendido foi o Dacia Sandero (10.158).

Polônia

A comercialização na Polônia alcançou 447.637 unidades. A liderança lá é da Toyota, que viu duas marcas do Grupo VW nas posições inferiores: Skoda, em segundo, e Volkswagen, em terceiro.

Toyota Yaris

Os poloneses compraram mais o Toyota Yaris (14.483), na sequência o Skoda Octavia (13.120) e o Dacia Duster (12.490).

Portugal

Com oscilação positiva de 0,8%, Portugal teve 146.637 unidades automóveis e comerciais leves zero-quilômetro emplacados em 2021.

Como na França, a Peugeot assumiu a liderança em Portugal, ultrapassando a conterrânea Renault, que ficou na segunda posição. A Mercedes-Benz ficou na terceira colocação.

Renault Clio

Nos carros a liderança foi do Renault Clio (8.424), que ficou na frente do Peugeot 2008 (7.742) e Renault Captur (6.955).

Senegal

O país africano não teve dados de 2021 divulgados, mas no ano anterior foram emplacados 5.756 carros.

Da disputa dos fabricantes, a Toyota, lidera. Na sequência, ficaram Mitsubishi e Kia.

Suíça

Os suíços adquiriram 238.481 modelos novos em 2021. Os fabricantes alemães tiveram a preferência do consumidor: Volkswagen, em primeiro, seguida por Mercedes-Benz e BMW.

Tesla Model 3

A Suíça é o único desses países onde houve um empate entre Tesla Model 3, um carro elétrico e o Skoda Octavia, ambos com 5.074 cada. O Toyota Yaris (4.059) o terceiro.