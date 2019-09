Osid lança kit oficial para celebrar canonização de Irmã Dulce

As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) lançaram nesta segunda-feira (2) o kit para o público que assistir à celebração pela canonização da freira baiana, que acontecerá em 20 de outubro na Arena Fonte Nova, em Salvador. O kit vem com camisa, boné e uma mochila com design de Sherlise Souza. Ele será vendido na loja física e no site das Osid por R$ 50. É possível pagar em dinheiro, cartão de débito ou de crédito (parcelando em duas vezes se quiser).

O kit foi apresentado hoje pela manhã pela superintendente da Osid, Maria Rita Pontes, e pela assessora de marketing Mariana Pimentel. Maria Rita destacou que esse é "um momento único" e que a instituição tem parcerias para fazer uma "festa realmente inesquecível". “A nossa proposta é que possamos entrar na Arena Fonte Nova, dia 20 de outubro, como uma torcida única vestindo a mesma camisa, a camisa de Irmã Dulce”, diz Mariana.

A camisa, o boné e a mochila têm uma imagem de Irmâ Dulce aplicada sobre um fundo neutro com várias imagens da trajetória da freira. Fitinhas coloridas e um terço de madeira fazem parte da decoração. A designer Sherlise afirmou que a criação foi "inspiração de Irmâ Dulce". Ela conta: “Pedi a ela que me inspirasse e no outro dia cedo criei este desenho”.

Toda a renda obtida com o kit será revertida para a campanha de requalificadação da Unidade de Oftalmologia da Osid, que atende cerca de 1,6 mil pacientes por mês. A reforma vai ampliar em 20% a capacidade de atendimento ambulatorial e em pequenos procedimentos.