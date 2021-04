Pabllo Vittar e Preta Gil comandam festa no BB21

Com três paredões na mesma semana, o clima está tenso na casa do BBB21. Para aviliar os emparedados desta quinta (22), Pocah, Arthur e João, a produção preparou uma festa que promete muita animação. As atrações do BBBotequim? Pabllo Vittar e Preta Gil!

"Para mim é uma honra sempre cantar na casa do BBB, vai ser a quarta vez que eu vou cantar. Aguardem! Vai ser uma loucura, não quero nem ver!", contou Preta Gil, no Plantão BBB desta quarta (21).

A Pabllo, que vai estrear no reality, não se faz de rogada: "Eu estou muito ansiosa para fazer um show na casa, porque faz muito tempo que eu não faço um show e eu sou muito fã desta edição. Amo o BBB, amo todas as edições, mas essa me pegou pelo coração. Hoje vai ser muito especial".

Preta Gil e Pabllo Vittar subirão ao palco do programa levando sucessos de suas carreiras e clássicos da música popular brasileira no repertório. Ambientada em um cenário de botequim, a festa terá na decoração fotos e itens representativos de cada um dos participantes. Além do chopp garantido, a música vai fazer a alegria dos confinados!