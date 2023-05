O Pagogin está de volta! Com apresentações do Só na Paquera, DJ Keko e DJ Igor Kelner, a festa ocupa o Trapiche Barnabé no próximo dia 13 de maio, um sábado, e chega com uma condição especial para assinantes do Clube CORREIO.

Os ingressos estão à venda no Sympla a partir de R$50 e têm desconto de 20% para assinantes do CORREIO.