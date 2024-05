CULTURA

Veja como se inscrever para participar do Festival de Arte de Mulheres Negras

Podem ser inscritos monólogos, espetáculos e criações de mulheres negras que demarquem sua autoria, narrativa e protagonismo

Da Redação

Publicado em 18 de maio de 2024 às 09:31

Festival de Arte de Mulheres Negras Crédito: Reprodução

Está aberta a seletiva para quem quer participar da 4ª edição do ‘ÌYÁ'S - Festival de Arte de Mulheres Negras: A presença feminina negra no matrigestar do futuro’. O processo vai até o dia 26 de maio para todo o estado da Bahia e território nacional.

O evento ocorrerá de 18 a 26 de julho na cidade de Salvador no Espaço Cultural da Barroquinha e nos teatros Xisto Bahia e Gregório de Mattos. Podem ser inscritos monólogos, espetáculos e criações de mulheres negras que demarquem sua autoria, narrativa e protagonismo.

O objetivo é proporcionar um diálogo cultural e trazer visibilidade das produções artísticas de mulheres negras plurais oriundas das cinco regiões do país que integrarão a programação do evento.

O festival foi idealizado pelas atrizes e produtoras culturais Juliana Monique e Eddy Veríssimo e traz nesta quarta edição o tema “A presença feminina negra no matrigestar do futuro". O mote é inspirado nas tecnologias ancestrais do gestar de mulheres negras, e desde a fundação possui como essência evidenciar a potencialidade da produção negra feminina, a começar pela composição da equipe técnica ao protagonismo das artistas negras que construirão o evento.

De acordo com a produtora Juliana Monique, a ancestralidade feminina negra é muito forte em nosso cotidiano pois, “as mulheres negras através da sua matripotência, tornam-se mães, no sentido mais belo do gerar, sendo assim, produzem e fincam a comunidade para pensar no futuro, e é justamente o que procuramos para compor cada momento do festival”, afirma uma das idealizadoras do evento. O período das inscrições é a partir do dia 14 de maio até às 23:59 do dia 26 de maio e o resultado da seletiva será divulgado nas redes sociais do ÌYÁ'S - Festival de Arte de Mulheres Negras, @festivaliyas.

Este projeto foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Paulo Gustavo Bahia (PGBA) foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022.

SERVIÇO

O quê? ÌYÁ’S - Festival de Arte de Mulheres Negras abre seletiva nacional para atrizes negras

Quando? até 26 de maio

Inscrição: https://linklist.bio/festivaliyas