Pai de Britney Spears a teria chamado de ‘vadia e péssima mãe’, diz amiga

O caso da cantora americana Britney Spears ganhou uma atualização neste fim de semana. A amiga dela, a Jacqueline Butcher, concedeu uma entrevista à revista New Yorker e contou que o pai da cantora a teria chamado de gorda, no sentido pejorativo, “vadia e péssima mãe”. A família está enfrentando uma batalha judicial. Britney quer reaver o controle da fortuna dela que, atualmente, está sob a tutela do pai.

Na entrevista, Jacqueline conta que quando a cantora deixou a clínica em que estava internada (foram 5.150 internações para avaliações psiquiátricas, até agora) o pai dela, Jamie Spears, teria dito que ela estava gorda e que Britney teria que fazer uma dieta e exercícios físicos imediatamente para poder entrar em forma.

A amiga contou que se sentiu mal com a cena, que ocorreu logo após a popstar deixar a internação hospitalar, e que as agressões de Jamie ficaram ainda mais intensas nas semanas seguintes.

"Ele jogava tudo na cara dela, com a saliva voando mesmo, dizendo que ela era uma vadia e uma péssima mãe. Disseram a Britney que ela poderia ver os filhos novamente apenas se cooperasse. Lynne falava coisas do tipo: ‘Obedeça o papai e eles vão deixar você sair'. Ela se enquadrou e recuperou um acesso limitado aos filhos. Mas Jamie afastou todas as pessoas que eram próximas a ela", disse.

Britney Spears está sob a tutela do pai a 13 anos porque foi considerada um perigo para si e para os demais. Há duas semanas a cantora desabafou e contou que está sendo abusada e explorada. Ela acusou o pai de a forçar a jornadas de trabalhos excessivas, a obrigando a fazer shows mesmo quando está doente, e de mantê-la como uma prisioneira em casa.

Ela pede que a tutela seja retirada do pai dela. Os fãs desenvolveram um movimento de apoio a cantora, e o caso está tramitando na justiça americana.