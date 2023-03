Pai de empresário morto diz que filho vivia ‘momento de ascensão profissional’

O pai do empresário Marcos Augusto, de 28 anos, assassinado em Salvador no sábado (25), comentou a perda e falou pela primeira vez sobre as investigações. Segundo ele, a família ainda não teve acesso a extratos que possam comprovar a movimentação bancária do empresário no dia do crime, fato que poderia confirmar suspeita de latrocínio. A motivação e autoria do crime é investigada pela Polícia Civil.

O corpo de Marcos Augusto foi encontrado na Estrada das Pedreiras, no bairro Cassange, em Salvador.

"Ele não tinha nenhum envolvimento com nada ilícito. Ele era um jovem empreendedor, empresário que realmente adquiriu o sucesso muito rápido, tinha uma sociedade que não deu certo por questões que levaram ele a romper essa relação”, disse José Augusto em entrevista à TV Bahia.

Conforme relato do pai do empresário, a sociedade terminou há dois anos, e o filho estaria devendo o pagamento de parcelas de investimentos feitos pelo ex-sócio.

“Chegou ao meu conhecimento que talvez outras pessoas do mercado tivessem incomodadas com avanço dele, o sucesso e inclusive com as condições e preços que ele praticava, que eram bem mais acessíveis”, contou José Augusto.

Vereador conta versão da filha

O vereador de Salvador, Joceval Rodrigues, que é pai de Maria Rodrigues, 26, mulher que acompanhava Marcos Augusto no momento da abordagem, deu detalhes sobre o caso.

Segundo o vereador, Maria ligou para Marcos por volta das 20h e os dois combinaram de se encontrar. Ela teria seguido com outros amigos para o bar Espetto Baiano, no bairro Piatã.

Algumas horas depois, Maria mandou uma mensagem para Marcos, perguntando se ele não ia mais encontrá-la. "Ela se lembrou depois de muito tempo e mandou mensagem perguntando se ele ainda ia. E ele disse que já estava lá. Os amigos falaram para Maria chamar para ele entrar no restaurante, mas ele falou que não queria. Eles ficam 30 a 40 minutos na porta conversando na porta do Espeto Baiano. Isso preocupou as meninas, Luisa, uma das amigas que acompanhava Maria, bate no vidro do carro, chamando por eles. E Marcos fala para elas pagarem a conta, que ele vai levar Luisa e Maria para casa", contou o vereador.

Ao chegarem no endereço de Maria, Marcos pediu que Luisa descesse do carro, pois gostaria de conversar com Maria a sós. Eles teriam ido para outra rua, que consideravam mais segura. "Eles ficaram conversando dentro do carro em outra rua por uns 30, 40 minutos. Maria volta para casa com Marcos, e eles estavam marcando um novo encontro, em Jauá, com amigos. Marcos conversando com Maria, um olhando para o outro, quando o homem mandou abrir a porta do carro e Marcos já sai do carro lutando com um dos marginais", detalhou o vereador.

Segundo Joceval, Maria viu a oportunidade de fugir, mas assustada com a situação, não conseguiu ir para longe e foi obrigada por um dos bandidos a entrar no carro deles. O carro de Marcos também foi levado na ação.

Marcos e os bandidos teriam discutido. "Do mesmo jeito que Maria estava [abaixada], Maria ficou. Começa uma discussão entre Marcos e os bandidos, e ele o tempo todo defendendo Maria. Depois, Maria é liberada em um matagal, sentindo muita dor nas costas, de tão inclinada que ela ficou dentro do carro", finalizou Joceval.

Fora do carro, Maria teria encontrado uma viatura e relatado o que tinha ocorrido para os agentes. O assalto teria ocorrido por volta das 3h da manhã. Horas depois, em uma delegacia, Maria teria recebido do corpo de Marcos. Ela o reconheceu.

Namorada não percebeu a saída de Marcos de casa

A namorada de Marcos Augusto contou à TV Bahia que não viu quando o companheiro saiu da casa onde os dois moravam, antes de ser assassinado.

Segundo Laisa Kamei, quando ela foi dormir, a vítima estava no banheiro e também se preparava para dormir. Foi somente ao acordar que ela não o encontrou no imóvel e percebeu que ele não tinha passado a noite no local.

"Aí eu vim olhar se algum carro estava na garagem e não estava. Comecei a ligar preocupada, um desespero. A mãe dele, os amigos, as pessoas mais próximas também começaram a ligar para o celular dele, mas só dava caixa e a gente não tinha notícia", relatou.

O celular e os documentos de Marcos Augusto não foram encontrados com o corpo, nem dentro do carro dele, segundo Laisa. “Todo mundo está em choque, todo mundo está sem chão, tentando entender o que aconteceu", desabafou.

"Até então não tem explicação. Ele era um rapaz batalhador, trabalhador, honesto e não tem explicação para o que aconteceu com ele, da forma que aconteceu”, disse ainda.