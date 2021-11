Pais em alerta: nova versão do conto João e Maria da Netflix é alvo de polêmica

Depois do fenômeno Round 6, mais uma série da Netflix está na boca de pais, psicopedagogos e especialistas em educação infantil. Trata-se da animação Um Conto Sombrio dos Grimm, que faz uma releitura do clássico "João e Maria", publicado originalmente em 1812 pelos irmãos Grimm. Diferente de Round 6, série sul-coreana com classificação indicativa para maiores de 18 anos, essa série animada é feita para o público acima de dez anos. Mesmo assim, há pais de crianças dessa faixa etária preocupados com o efeito da produção nos pequenos.

As principais críticas são relacionadas a algumas das cenas abordadas na produção. Logo nos primeiros minutos do primeiro episódio há uma referência não explícita a uma decapitação. No caso, o próprio pai de João e Maria faz a atitude considera brutal. Logo em seguida, as cabeças são costuradas novamente no corpo com uma linha mágica. Há ainda críticas referentes a cenas que fazem referência não explícita ao canibalismo e a figura demoníaca.

A psicopedagoga e contadora de histórias Niclecia Gama, mestre em Educação e Contemporaneidade, assistiu a série a pedido da reportagem e disse ter se encantado com a produção. “Os Contos dos Irmãos Grimm foram feitos numa época que não existia um sentimento de infância e a noção de criança como existem hoje. Essas histórias foram coletadas inicialmente para guardar a tradição oral do folclore alemão. Só depois é que surgiram adaptações que tornaram versões mais suaves”, explica.

Para a especialista, a escolha da produtora em fazer uma abordagem que lembra a crueza presentes nos contos originais tem, pelo menos, duas vertentes. “A primeira é que a Netflix é um streaming americano e eles comemoraram recentemente o Dia das Bruxas, uma tradição cultural que nós importamos sem pensar nas suas implicações. O segundo ponto é que o Dia das Bruxas não está dissociado de uma cultura própria trazida para os EUA pela influência inglesa. Se você escuta as cantigas para crianças na tradição americana, muitas vezes macabra, são bem piores do que a nossa Atirei o Pau no Gato, por exemplo”, relata.

Niclecia considera a série com a classificação indicativa correta. “É uma produção infantil, mas para as crianças maiores. No caso, a partir dos dez anos. O público a partir dos oito já lida com histórias de terror ou assombração. Só que, como todo filme e série, os pais precisam assistir junto com os filhos e fazer as intervenções necessárias. Criança não constrói imaginação sozinha. Ela precisa da mediação da família e não serem entregues a um tablet ou celular”, considera.

Pais reclamam nas redes sociais

Um dos pais que reclamaram nas redes sociais por causa do conteúdo da série é a apresentadora Renata Alves, que trabalha no programa Hoje em Dia, da TV Record. “Eu recebi vários depoimentos de mães dizendo que os filhos estão com medo de ficar ao lado dos pais, se perguntando o que é tortura, o que é decapitar uma pessoa, porque os pais estão fazendo isso com os filhos. Gente, isso é grave", pondera.

Dentre as intervenções que podem ser feitas em meio a questionamentos como esses, Niclecia considera que a série faz uma reflexão sobre a família ideal, valores familiares e violência infantil. “É preciso conversar com os filhos, portanto, que existem pais que machucam e que isso é errado. Mas, felizmente, também tem os pais que são amorosos”, diz. Outro ponto que pode ser abordado é a própria história dos contos de fadas.

“Eles não são somente as coisas lindas que a Disney fez ao massificar a romantização dos contos de fadas e, hoje, a gente não consegue imaginar outro tipo de produção que não tenha a característica deles. A presença da figura do diabo, por exemplo, é um dos motivos de crítica da série. Mas essa presença não significa a figura de um vilão que não seja vencido no final. O diabo também está presente em contos da tradição oral brasileira, mas em todos ele é sempre enganado, sempre é vencido”, explica.

Para Patricia Dapper, coordenadora do Ensino Infantil da Escola Concept, é preciso que cada pai decida, conforme a realidade familiar, se a criança com mais de dez anos pode ou não assistir. “Eles precisam estar atentos ao que os filhos assistem. Às vezes, os pequenos têm idade para ver, mas não têm maturidade e os pais são os melhores avaliadores disso, pois são os responsáveis por passar os valores familiares”, diz.

O mesmo ocorre, segundo Patricia, para as crianças que têm maturidade para assuntos além da sua idade. “O importante é manter um diálogo aberto e reflexivo para que os pequenos possam, com o tempo, entender e seguir as orientações dos pais. Proibir por proibir pode apenas aguçar a curiosidade”, reforça. É por esse motivo que as escolas evitam abordar o assunto quando esse ainda não é uma demanda trazida pelo público, pois pode gerar mais curiosidade do que um alerta.

A educadora Erica Coutrim, responsável por lidar com questões como essa na escola Concept, explica que tem sempre trabalhado com o desenvolvimento socioemocional dos estudantes. “Quando surge uma questão séria como essa, a Concept não necessariamente fala do vídeo, pois esse tipo de produção sempre vai surgir. A questão é o que eles trazem e, nesse caso, é a violência gratuita”, explica.

“Essa é a temática a ser tratada nas escolas. É o que a gente já faz durante o ano e, agora, nesse momento de crise, a gente tende a retomar. É abordar sobre a violência gratuita, a apelação da mídia, a seleção do que pode ou não ser visto. É criar também um letramento midiático para que os estudantes saibam escolher”, completa.