Papa Francisco faz 82 anos e ganha festa de aniversário de crianças

Um grupo de 800 crianças do Dispensário Pediátrico Santa Marta cercou o papa Francisco e cantou Parabéns para você. Ao lado das crianças, o pontífice comemorou antecipadamente os 82 anos. Ele lembrou que as crianças ensinam aos adultos que é necessário ter humildade e eliminar o orgulho.

“Os orgulhosos, os soberbos não podem entender a vida, porque não são capazes de abaixar-se. Todos nós – profissionais, organizadores, as irmãs, todos – damos muitas coisas às crianças; mas elas nos dão este anúncio, este ensinamento: 'abaixa-te. Abaixa-te, sê humilde, e assim aprenderás a entender a vida e a entender as pessoas.'”

A festa foi ontem (16), um dia antes do aniversário do papa, que é hoje. Sorridente, o pontífice agradeceu às crianças e assistiu a uma apresentação natalina organizada por elas.

Como várias crianças presentes eram filhas de imigrantes, o papa ouviu relatos de mães provenientes do Peru e do Marrocos, desejou um Feliz Natal a todos e presenteou as crianças com chocolates.