LUTO

Familiares se revoltam com serragem exposta em caixão durante velório em Itambé

Durante o doloroso período de luto, uma família de Itambé, no centro sul da Bahia, se viu obrigada a lidar com o descaso da empresa funerária responsável pelo velório do seu ente querido. Em um vídeo que circula nas redes sociais nos últimos dias, a família registrou as condições em que o corpo foi preparado para o enterro, com o caixão coberto por serragem exposta.