BELMONTE

Taxista é indiciado por forjar roubo de veículo após contratar seguro de R$ 49 mil na Bahia

Um segundo homem foi indiciado por furto

Um taxista, de 41 anos, foi indiciado pela Polícia Civil durante investigação sobre um suposto roubo de veículo na cidade de Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia. O inquérito foi concluído nesta terça-feira (20) e apontou os crimes de tentativa de estelionato e falsa comunicação de crime. Um segundo homem foi indiciado por furto.>

O suposto roubo do veículo teria ocorrido na região da Coroa Vermelha, no dia 13 de abril. As investigações indicam que o taxista alegou ter sido abordado por homens armados, que teriam roubado seu veículo e o incendiado nas proximidades da rodoviária de Porto Seguro.>