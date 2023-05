Para Léo Condé, desgaste de alguns jogadores comprometeu atuação do Vitória

O Vitória empatou com o Avaí em 1x1 neste sábado (27), em jogo válido pela 9ª rodada da Série B do Brasileiro. O rubro-negro saiu na frente no marcador, no primeiro tempo, com Wellington Nem, mas cedeu o empate no segundo tempo, quando Waguininho balançou a rede para a equipe catarinense.

Em entrevista coletiva, o técnico Léo Condé avaliou a apresentação do time nos dois tempos do jogo. "Um primeiro tempo muito bom da nossa equipe. Controle quase total do jogo. Inúmeras situações de gols, poderia ter caprichado mais na penúltima bola para sair com o placar mais elástico no primeiro tempo. Anulamos bem as jogadas do Avaí, passagem do Natanael, e dois jogadores por dentro, Eduardo e Gava. Eles tiveram umas duas chances, naturalmente, mas de maneira geral tivemos o controle do primeiro tempo", afirmou.

Para Condé, o desgaste de alguns jogadores comprometeu a atuação do time na etapa final do confronto. "No segundo tempo, o Avaí cresceu, dificultou nossa saída de bola. A gente até teve espaços para contra-atacar, tivemos escolhas erradas, poderíamos ter matado o jogo. Mas aí veio o desgaste de muitos jogadores com pouco ritmo de jogo, Rodrigo Andrade sentiu também. No final, bola que alertamos muito, jogada forte deles, cruzamento pela esquerda. Uma que acertaram fizeram o gol. No geral, levamos um ponto importante para Salvador", concluiu.

O comandante rubro-negro também comentou a escolha pelo esquema tático com três zagueiros e as substituições no intervalo do jogo. "A gente fez a opção de iniciar com os três zagueiros. Diante das ausências, estratégia que pensei ser positiva, deu certo. A gente poderia ter explorado mais as alas. Infelizmente, tivemos a lesão do Lucas no intervalo. Não que o Dalton tenha ido mal, mas acaba queimando substituição. Railan passou mal, vinha fazendo partida importante, sendo desafogo. Fizemos duas mudanças no intervalo", lamentou antes de discorrer mais sobre a utilização do trio de zagueiros.

"Temos vários bons zagueiros além dos três que jogaram hoje, temos o Yan e o Marco Antônio, que pode jogar de zagueiro. Diante das circunstâncias, e dentro do estudo do adversário, a gente entendeu que poderia criar um fato novo para surpreender eles. Railan é mais ala que o Zeca, ultrapassagem pelo lado do campo. E o Zeca estava com desgaste grande. Estratégia tática e de preservar o jogador".

Léo Condé não contou com cinco jogadores. Léo Gamalho, Matheusinho, Zé Hugo e Giovanni Augusto estavam vetados pelo departamento médico. Garçom do time, Osvaldo apresentou desgaste físico e nem viajou para Florianópolis. Como ele explicou anteriormente, o capitão Zeca também foi poupado, mas ficou como opção no banco de reservas e entrou no intervalo do jogo.

"Iniciamos a partida com cinco mudanças em razão de questões de lesão. Jogadores que estavam muito bem no primeiro tempo, Nem, Rafinha, Railan, Rodrigo Andrade, Tréllez, sentiram a falta de ritmo de jogo. Conta não fecha, não tem como repetir aquele primeiro tempo com alguns jogadores há um tempo sem jogar. Fator fundamental. Questões foram acontecendo, principalmente substituições que fomos fazendo". O Vitória volta a campo na sexta-feira (2), às 21h30, quando recebe o Ituano, no Barradão.