CACHOEIRA

Corpo da cafetina Cabeluda é velado na Câmara Municipal

Ela era proprietária de um tradicional brega na cidade e morreu no hospital regional do município. O enterro será às 15h, no Cemitério Municipal de Cachoeira. O cortejo sairá da Câmara acompanhado de um carro de som que tocará músicas que fizeram parte da sua história.

A biógrafa de Cabelua, Gleysa Teixeira, autora do livro "Uma História de 'Cabeluda' - Mulher, Mãe e Cafetina" conta que a morte dessa grande personagem do Recôncavo vai deixar uma saudade muito grande.

A obra, lançada em 2022, está entre as publicações mais vendidas relacionadas à Cachoeira. "Fico muito satisfeita em ter publicado esse livro quando ela ainda estava viva. Porque geralmente as pessoas gostam de homenagear os outros depois de morrem".

Na última edição da Bienal do Livro Bahia, a autora pôde compartilhar com o público um pouco da trajetória dessa figura. "Tinha alegria em propagar a história dela. As pessoas me perguntavam: 'ela está viva?' E eu respondia: 'está vivíssima'", relembrou emocionada.