Paredão feminino: conheça a empresa de pintura que só contrata mulheres

Tudo começa quando pinta uma oportunidade.Rose do Carmo nem imaginava que deixar o emprego de auxiliar de cozinha, em um restaurante no centro da cidade, ia mudar a cor de tudo. “Um cunhado meu me fez um convite para trabalhar como ajudante de pintor. Fiquei curiosa em aprender mais em uma profissão que ainda é tão liderada pelos homens e fui me qualificando. Ao mesmo tempo, procurei por um negócio próprio que me oferecesse estabilidade e autonomia. Hoje, sou microempresária na área de pintura com minha própria equipe”, conta.

Criadora da RC Pint (@r.cpint), Rose fez mais do que se tornar dona do próprio negócio. Tudo isso, sem nenhum dinheiro para investir. Ela só tinha uma desempenadeira (ferramenta para nivelar o revestimento) e uma espátula de pintura, quando fez seu primeiro trabalho no Condomínio Le Parc, na Paralela. Especializada em pintura em geral, além de aplicação de gesso, box, portas, janelas de vidro, revestimentos de parede e mais serviços elétricos, a equipe de Rosimar é formada totalmente por mulheres.

“Trabalho com um time de, aproximadamente, três pintoras diretas e mais contratos por temporada. Ter que disputar o espaço de trabalho com o gênero masculino e mostrar que a capacidade de realizar o serviço de pintura é igual, sem dúvida, é um desafio imenso para nós. Já aconteceu de eu chegar na obra e o cliente pensar que eu era auxiliar de limpeza só por ser mulher”.

Entre os serviços mais demandados, Rose destaca o de pintura predial e pintura comercial, sobretudo, salas e consultórios médicos, a maioria deles, no subúrbio de Salvador e na região de Lauro de Freitas. Na pandemia, o número de trabalhos dobrou e ajudou a alcançar um faturamento de 55 mil no ano, algo em torno de R$ 5 mil mensais.

“A média por mês é de quatro a sete obras executadas junto com minha equipe. Porém, entre os meses de novembro e dezembro essa procura é ainda maior. Nós pintoras somos mais pacientes, detalhistas e não trabalhamos em ambientes sujo. Trabalho na área há 14 anos e vejo que somos muito mais cuidadosas nesse sentido, coisa que, infelizmente, não observo em boa parte dos meus colegas pintores”, comenta.

Para Rose, pintar parede também é empoderamento. “A gente empodera sim as pintoras quando mostramos que elas podem trabalhar com o que quiserem. Faço questão que minha equipe seja feminina. É recorrente chegar em uma obra e entre os próprios profissionais, os meninos deixarem tudo sujo, achando que porque eu sou mulher tenho que limpar. Mas deixo bem claro que isso é uma falta de respeito e que quem sujou que limpe após o seu serviço”.

Ela conta, ainda, que já chegou a perder um serviço porque quando chegou na casa, a esposa do cliente cancelou o trabalho, ao ver que ela não era um pintor. “Me senti muito triste, até porque essa atitude veio de uma mulher. Olhei o apartamento e ela questionou ao marido se era eu que ia mesmo pintar a casa. Depois, eles não entraram mais em contato. São situações assim que me tornam mais corajosa para enfrentar o mundo. A construção civil é cheia de preconceitos que tentam diminuir a profissional mulher”, relembra.

Mão na massa

Nesse caminho, foi importante se aprimorar e dominar todas as técnicas, principalmente, os efeitos decorativos, como cimento queimado, por exemplo. O metro quadrado custa R$ 100.

“As pessoas têm usado bastante para decorar a parede da casa, principalmente na sala ou na parede de cabeceira do quarto. É um efeito tipo um reboco liso, porém, a diferença é que a gente usa uma cera com polimento que deixa ele brilhante. As tonalidades de cinza, rosa, amarelo e branco estão em alta”.

Moradora do bairro de Fazenda Coutos, Rose adianta que nos próximos planos da RC Pint estão a contratação de mais profissionais femininas e a oferta de cursos de qualificação em pintura para as mulheres da comunidade. “O cliente se conquista com um serviço com pontualidade, qualidade e, principalmente, honestidade. Durante a pandemia, realizei aquisições de novas ferramentas e mais conhecimentos na área de pintura e foi quando fui mais solicitada para realizar o meu trabalho de pintora. É um conhecimento que quero muito compartilhar e fortalecer o nosso trabalho como pintoras”, ressalta.





OS CONSELHOS DE ROSE

. Confie no seu trabalho. Garra, força, coragem e determinação para entregar o seu melhor seja qual for o serviço.

. Não pare. Busque se qualificar sempre e ficar atento a tudo que é tendência dentro da área de decoração e pintura em geral. Novas técnicas, cores em alta, serviços com maior demanda.

. Ouça seu cliente. Quando ele confia em quem faz o serviço, contrata outras vezes e ainda indica a familiares e amigos.





QUEM É

Rose do Carmo é pintora e criadora da RC Pinte.



FICA A DICA

A marca de tintas Suvinil conta com uma plataforma on-line onde pintores e pintoras além de receberem conteúdos diários sobre dicas de segurança, marketing e empreendedorismo, encontram treinamentos completos na área de pintura em geral. Os cursos são gratuitos e o aplicativo está disponível no Google Play e no App Store. www.suvinil.com.br/pintou-parceria