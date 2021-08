Passageiros que ficaram à deriva 'chegaram assustados e vomitando', diz ambulante

A manhã da quinta-feira (19) foi de susto para quem precisou utilizar o sistema da Travessia Salvador-Mar Grande. Logo nas primeiras horas do dia, uma lancha ficou à deriva após apresentar problema em um dos dois motores.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a embarcação Nossa Senhora da Penha saiu do Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, por volta das 8h. A lancha iria para Salvador quando, 15 minutos depois, teve um problema técnico.

Foi necessário chamar um outro barco para transportar os cerca de 175 passageiros para a embarcação para que a travessia fosse concluída, de volta para Salvador, onde desembarcaram no Terminal Náutico da Bahia.

O CORREIO foi até o Terminal, durante a tarde da quinta-feira, para entender a situação. Nenhum dos funcionários quis comentar o caso. A maioria dos ambulantes disse não ter visto o ocorrido, à exceção de Manoel dos Santos, 72, que vende chapéus nas imediações da Praça Cairu, no Comércio há 15 anos.

“O pessoal passou de uma lancha para outra em alto mar mesmo. Chegaram aqui assustados, vomitando, preocupados. Foi uma confusão. Já pensou uma lancha vindo de lá pra cá e para? A pessoa vê aquilo ali e lembra de muitas coisas. Foi um pânico. Por isso que teve gente querendo chorar, gritando, mas depois normalizou tudo”, conta dos Santos.

O ambulante lembrou do acidente da embarcação Cavalo Marinho I, em 2017, que naufragou depois de mau tempo. Das 116 pessoas que estavam a bordo naquele dia, 19 morreram e outras 59 ficaram feridas. O náufrago aconteceu também em um mês de agosto, no dia 24.

Socorro

De acordo com a Marinha do Brasil (MB), equipes da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), que se encontravam no mar realizando atividade de Inspeção Naval, foram imediatamente deslocadas para o local, a fim de ampliar as informações e prestar o socorro necessário.

A lancha quebrada foi guinchada de volta para Itaparica, até o terminal de Bom Despacho. Em nota, a Capitania dos Portos da Bahia, informou que "houve um problema na reversora da embarcação e não foi registrado nenhum incêndio a bordo".

Acrescentou ainda que, "no momento do ocorrido, todos os passageiros foram orientados a vestirem os coletes salva-vidas e a lancha ficou fundeada, enquanto aguardava a chegada de uma outra embarcação da empresa de transporte para iniciar o transbordo dos passageiros".

A Marinha ainda disse que todos os passageiros foram transferidos, com segurança, para a lancha “Nossa Senhora da Penha III”, que realizou o transporte, tendo a CPBA acompanhado o desembarque de todos os passageiros no Terminal de Turismo Náutico da Bahia, em Salvador.

“Cabe ainda informar que a lancha foi notificada e apreendida pela CPBA. As causas, circunstâncias e responsabilidades pelo ocorrido serão apuradas por meio de inquérito administrativo instaurado pela Marinha do Brasil", conclui a Marinha.

Quebra

O presidente da Astramab, Jacinto Chagas, minimizou a situação.

“Não foi um acidente, foi uma quebra. O melhor caminho foi levar a lancha de volta para Bom Despacho. Foi um problema mecânico, no reversor do motor, uma avaria só nesse equipamento. Não foi nada demais, é que as pesosas fazem um alarde muito grande das coisas”, argumenta.

Segundo Chagas, a lancha estava com as vistorias em dia e o único problema gerado foi a demora para voltar às operações no Terminal Náutico. Ele não sabe dizer quanto tempo demorará para que a embarcação volte a operar.

A Astramab também informou que técnicos estão trabalhando na manutenção da lancha. Procurada, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) não respondeu até a publicação desta matéria.

