Pastora e filho são encontrados mortos na própria casa no Recôncavo Baiano

A pastora Eliana de Jesus Santana, de 35 anos, e seu filho Ronivon Santana Batista, de 14, foram encontrados na noite de sexta-feira (15), em Conceição do Jacuípe, no Recôncavo Baiano.

De acordo com a Polícia Militar, o corpos foram encontrados por volta das 21h20, na residência da família, onde também funcionava uma igreja evangélica, na Rua Otaciano Lima, no centro da cidade.

Segundo o site Berimbau Notícias, as vítimas foram encontradas caídas ao chão pelo genro de Eliana. Ao lado dos corpos, haviam várias cartelas de medicamentos e os pulsos da pastora e do filho estavam cortados com um barbeador.

A Polícia Civil investiga o caso e trabalha com a possibilidade de Eliana ter envenenado o filho e, logo após, ingerido diversos remédios para tirar a própria vida. Os corpos foram levados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santo Amaro, que apura a causa das mortes.

O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio 24 horas, de forma gratuita e sigilosa, pelo telefone 188, por e-mail e pelo site. Se você está passando por um momento delicado, procure ajuda.