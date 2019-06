Patrulha Canina ganha versão para os cinemas

Os famosos cachorrinhos da Patrulha Canina agora enfrentarão o maior desafio de suas vidas no novo longa Patrulha Canina: Super Filhotes. O desenho animado de sucesso, produzido pelo canal Nickelodeon, ganha sua versão para as telonas com a direção do americano Charles E. Bastien, que faz sua primeira animação.

Na história, a patrulha ganha novas forças depois que um meteoro atinge a cidade, e cada um dos cães ganha um poder diferente. Agora, a turma liderada por Chase lutará com robôs gigantes para proteger a cidade, mas sempre com a forma divertida da série.

Confira os horários nos cinemas

UCI Orient Shopping da Bahia Sala 1 (dub): 13h10, 15h, 17h, 19h UCI Orient Shopping Barra (exceto 7/6) Sala 5 (dub): 14h10, 18h10 UCI Orient Shopping Barra (só 7/6) Sala 2 (dub): 13h UCI Orient Shopping Paralela Sala 5 (dub): 14h, 16h Orient Cineplace Boulevard Shopping Sala 3 (dub): 11h10 (sábado), 13h, 14h50 Cinesercla Cajazeiras Sala 4 (dub): 14h20, 16h10, 18h Cinépolis Bela Vista Sala 5 (dub): 14h50, 16h50 | Sala 8 (dub): 13h20 Cinépolis Salvador Norte Sala 5 (dub): 12h45 (sábado e domingo), 16h45 Cinemark Sala 1 (dub): 12h (sábado e domingo) | Sala 6 (dub): 13h10 (exceto sábado), 13h20 (sábado), 15h30, 17h45