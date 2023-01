Paulilo Paredão e Guetto se juntam com shows de Nininha Problemática, A Travestis e fenômeno do Tik Tok

Da favela, das monas, das minas, do fomento e da arte independente. Paulilo Paredão e Guetto são duas festas conhecidas no meio underground de Salvador e se juntaram para celebrar artistas que passam por suas histórias e a criatividade da favela.

Nascido em Pernambués, o Paulilo Paredão se autorreconhece como “o primeiro paredão 120% LGBTQIA+ do Brasil". Para além de festa, é um movimento que fortalece a comunidade, fomenta o comércio local e é o ponto de encontro de corpos que encontram neste espaço conforto e representatividade.

A edição que acontece no primeiro sábado de fevereiro (4), no Santo Antônio Além do Carmo (na antiga Casa Batekoo) está recheada de atrações, como a DJ Belle, A Travestis, Nininha Problemática e DJ Vands, nome do brega funk de Pernambuco. A lista de atrações também conta com Paulilo, Tia Carol, Josué, e o fenômeno do TikTok Vitty.

“Nosso intuito é introduzir pessoas diversas da cena independente nesse fluxo de eventos que inunda a cidade no verão. Nós trabalhamos o ano todo fazendo o entretenimento dessa cidade, e na alta temporada somos esquecidos pelas grandes produções”, pontua Paulilo.

Frequentemente feito de forma gratuita, o Paredão realiza algumas edições pagas como forma de financiamento coletivo e fomento para os artistas locais.

A junção de festas que promete agitar a noite soteropolitana acontecerá no dia 4 de fevereiro, das 23h às 7h, no endereço - Rua do Passo, n° 40, Santo Antônio Além do Carmo (Antiga Casa Batekoo). Os ingressos variam de R$15 a R$50, com vendas no Shotgun.