Peça discute liberdade criativa e resistência cultural

O Teatro Vila Velha exibe o espetáculo Ensaio Para a Democracia neste sábado (22), às 19h, de forma gratuita no palco virtual do Vila no Youtube. A obra teatral faz parte do projeto KCena, iniciativa que promove o intercâmbio entre os países Brasil, Portugal e Cabo Verde para formação de artistas do palco. Com direção de Licko Turle e elenco formado por integrantes da Universidade LIVRE e atores iniciantes, a montagem discute a defesa da liberdade criativa e resistência cultural em contextos de censura e opressão. Após a exibição da peça, a equipe que participou do espetáculo se reúne para uma roda de conversa também no Youtube do Vila.

Ensaio Para a Democracia propõe uma série de cenas curtas, baseadas numa relação de horizontalidade com o público, estratégia cênica característica do teatro de rua. A montagem utiliza a estética carnavalesca para melhor desvelar a denúncia dos ataques às liberdades democráticas ontem e hoje.

Entre as cenas da montagem estão momentos em que o teatro baiano sofreu e enfrentou a censura e a violência do regime militar após o golpe de 64, como também apresenta ao público as estratégias e formas de contra-ataque que a arte encontra para combater a opressão. O intuito da obra Ensaio Para a Democracia é propor uma reflexão sobre a democracia brasileira contemporânea.

SERVIÇO - Exibição e roda de conversa do espetáculo Ensaio para a Democracia | Sábado (22), às 19H, no Youtube do Vila | Gratuito