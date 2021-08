Pedro Pondé apresenta live Simples Assim com músicas do novo álbum

Depois de lançar o álbum Simples Assim no último mês de março por meio de campanha de crowdfunding, o baiano Pedro Pondé agora se prepara para cantar o repertório do disco. O show acontece nesta terça (31), 19h, nos canais do artista no Facebook, YouTube e Instagram. “Chegou a hora! O momento do abraço, virtual ainda, mas um abraço”, comemora ele.

Segundo Pondé, Simples Assim é um álbum solar, livre de amarras e rótulos, e que reflete bem sua nova fase. Gerado antes da pandemia e produzido durante ela, o disco traz um sopro de vida ao invocar lembranças de dias melhores e, também, um convite para perceber a riqueza das coisas simples. "É um disco romântico, de amor, um abraço no meio da guerra", conceitua.

“É sobre estar com aquela pessoa que torna qualquer momento bom, mesmo os que não seriam. É sobre seu lugar preferido, sobre contato, libido, desejo. É sobre respeitar a vontade de um amor que decidiu ir embora, sobre querer se sentir em paz. É sobre querer ser feliz percebendo o outro, fazendo o outro feliz”, define Pondé.

Ao todo são 11 faixas autorais e em parcerias de uma leva fértil de composições recentes e plurais em ritmos e temas. Simples Assim bebe do reggae em sua raiz, mas transita pelo samba rock, cumbia, lambada, samba reggae, arrocha frevo e xote. “Sempre quis fazer um trabalho que representasse melhor minha identidade, e eu sou latino, brasileiro, baiano, amo ser e quero que meu trabalho reflita cada vez mais isso, essa pluralidade. Isso sem esquecer o reggae, que além de combinar perfeitamente com nossos ritmos é uma excelente conexão com o resto do mundo. Quero ir longe, mas mostrando de onde sou”, resume.

Reconhecido por trabalhar o formato canção, com aquelas músicas que todo mundo sabe cantar e gosta de cantar junto, o músico aproveitou para experimentar arranjos e timbres. “Faço música simples, fácil de tocar, gosto de falar de um jeito simples, fácil de entender, gosto de ser entendido por gente de toda idade, de todo tipo e lugar, quero me comunicar com o maior número possível de pessoas”, emenda.

SERVIÇO - Show Simples Assim – Pedro Pondé | terça-feira (31), às 19h | Canais: Facebook, YouTube e Instagram