Peso sem fim? Veja quantos quilos os 10 carros de passeio mais vendidos na Bahia podem transportar

Quando você precisa trocar de carro por um maior, observa só o espaço do veículo ou a também capacidade de carga dele? E, quando me refiro a essa última questão, não é em relação ao volume que pode ser acomodado no bagageiro ou caçamba, mas ao peso que o modelo suporta.

Vamos a um exemplo: o motorista tem um Fiat Argo na garagem e se encanta pelo novo SUV da marca, o Fastback. Nitidamente maior que o hatchback, o utilitário esportivo tem um porta-malas que acomoda 560 litros, quase o dobro dos 300 litros que o Argo comporta.

No entanto, a carga útil de ambos é exatamente a mesma: 400 kg. Ou seja, O espaço será maior, mas não será possível carregar mais peso no bagageiro ou na cabine.

Dessa forma, se estiverem a bordo cinco adultos com peso médio de 70 kg, totalizando 350 kg, só será possível alocar mais 50 kg no porta-malas, mesmo que ele seja bem mais espaçoso. O espaço extra pode acomodar com folga um carrinho de bebe ou um patinete, desde que não ultrapasse os 400 kg.

Em outras marcas isso também acontece. Na Chevrolet, a capacidade do Onix hatch e do Onix Plus, sedã, é a mesma. É claro que se o fabricante define uma carga máxima que o automóvel pode transportar, se ela for ultrapassada haverá consequências para todo o conjunto, que podem comprometer a integridade do produto, e, consequentemente, afetar a segurança.

Um dos efeitos do excesso poderá ser repercutido no sistema de freios, que pode apresentar fadiga. Eles foram dimensionados para um determinado peso e, se isso for ampliado, poderão falhar ou demorar mais para concluir a parada. A suspensão também será afetada, o que pode comprometer a dirigibilidade.

Além disso, o motorista irá cometer uma infração de trânsito. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, essa é uma infração grave, com a adição de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação e cobrança de multa de R$ 195,23.

A seguir, confira a capacidade de carga dos 10 veículos de passeio zero-quilômetro mais emplacados neste ano na Bahia.

1) Chevrolet Onix: 375 kg

2) Hyundai Creta: 430 kg

3) Chevrolet Onix Plus: 375 kg

4) Chevrolet Tracker: 410 kg

5) Toyota Corolla Cross: 450 kg

6) Renault Kwid: 375 kg

7) Jeep Compass: 400 kg

8) Hyundai HB20: Varia de 408 kg a 441 kg

9) Fiat Pulse: 400 kg:

10) Toyota Corolla: 420 kg para o modelo a combustão e 410 kg para o híbrido