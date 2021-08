Piloto que trocou biologia pelo automobilismo é representante da Bahia no Rally dos Sertões

Bióloga, com Especialização em Geoquímica e Meio Ambiente, Luciana Bacaicoa, 47 anos, entende muito de barro, lama e areia. Afinal, foi por estradas com esses três elementos que a paulista, que mora em Salvador há 22 anos, precisou passar de carro para chegar em áreas remotas onde fazia estudos. E passou tanto que tomou gosto pela coisa.

Depois de conhecer um grupo que fazia trilhas com automóveis na Chapada Diamantina, decidiu se juntar a eles e acabou transformando o gosto em prática esportiva. Ela foi tão bem a ponto de ser a representante da Bahia no Rally dos Sertões, que terá início na próxima terça-feira (10), com duração de 10 dias, na modalidade Triton 4x4 Club, o maior clube da L200 Triton da Mitsubishi.

Ao todo, serão 3 mil quilômetros de estrada de terra na prova. Desafio que já não é lá novidade para a piloto amadora que acumula experiências em expedições e competições desde 2005. Tempo suficiente para faturar a medalha de campeã em três edições de ralis regionais. No entanto, a competição de Luciana não é de velocidade. "Participamos do Rally dos Sertões como competidores, mas não competimos na velocidade. Fazemos o mesmo percurso do pessoal da velocidade, mas é acompanhando eles. Em determinados pontos estratégicos, paramos. Mas ganhamos medalha, como competidores de fato", explica Luciana.

(Ana Paula Brito/Divulgação) (Ana Paula Brito/Divulgação) (Ana Paula Brito/Divulgação) (Ana Paula Brito/Divulgação)

(Ana Paula Brito/Divulgação) (Ana Paula Brito/Divulgação) (Ana Paula Brito/Divulgação) (Ana Paula Brito/Divulgação)

Amor sobre 4x4

Além da adrenalina de estar competindo nas expedições, o que mantém Luciana - que juntou as economias em 2005 para comprar uma 4x4 usada - no esporte até hoje é a paixão que tem por pilotar. "Na primeira vez que fui pro grupo na trilha, o pessoal queria ver se eu gostava mesmo. Me botaram numa trilha complicada em que atolei o carro, ficou tudo cheio de lama, uma loucura só. Fizeram pra ver se eu ficava ou nunca mais apareceria por lá. Pois bem, nunca mais parei", brinca ela, que diz que adorou o rolê com a lama.

Apesar do tom de brincadeira no início da sua caminhada como atleta, a evolução de Luciana no esporte foi coisa séria até ela chegar no Rally dos Sertões, o maior da América. "Eu fazia as trilhas e continuo fazendo ainda, mas fui trocando de carro e chegou na Triton, que é da Mitsubishi, única empresa do Brasil que faz ralis. E aí eu fui convidada a participar lá em 2016. Conheci o pessoal da expedição e tô até hoje competindo", conta.

E foi no ato de competir que a paulista erradicada em Salvador encontrou uma família que ela se orgulha de ter formado através dos desafios na automobilísticos na terra. "Formamos o Triton Clube depois de eu ter comprado o meu carro e fui conhecendo a turma nesse processo. Depois, viramos uma equipe dos sertões que me encantou pela competição e pela amizade com as pessoas que viraram uma verdadeira família", afirma Luciana.

Luciana já enfrentou machismo em competições (Foto: Ana Paula Brito/Divulgação)

Lugar de mulher é no rali

No entanto, nem só de acolhimento ela viveu ao longo de 16 anos de experiência como atleta amadora. Luciana conta que, assim como toda mulher, sofreu com machismo e foi menosprezada por atletas masculinos. "Já rolou de dupla masculina abandonar a prova por ver que estava perdendo para mulheres e não aceitar isso. Além dessas coisas, tem aquelas piadinhas de sempre com mulher e direção e o menosprezo como atleta por causa do gênero", lembra.

Atitudes que não abalaram Luciana, que dá de ombros para os colegas que não a aceitam. "Se falou pra mim que não dá para mulher ir ou que não é coisa de mulher, aí que vou mostrar que posso e que dá para fazer", garante. A esportista está em contagem regressiva para viajar para Natal, no Rio Grande do Norte, onde se inicia a prova que acaba em Praia de Carneiros, em Tamandaré, no estado de Pernambuco.

*Sob supervisão da subchefe de reportagem Monique Lôbo