Pitty e Nando Reis fazem show inédito na Arena Fonte Nova

Pitty e Nando Reis se uniram no projeto de um show único e trazem para a Arena Fonte Nova, em Salvador, no dia 12 de novembro, às 21h, a apresentação da turnê “As Suas, as Minhas e as Nossas”. No palco, eles cantam juntos músicas de seus repertórios, com novos arranjos, releituras e até mesmo canções inéditas. O show reúne os artistas e as duas bandas apresentando um setlist de mais de 20 canções e segundo Pitty, “não serão dois shows, mas um único show híbrido, com simbiose de bandas e repertórios”.



A turnê, que vai rodar o Brasil a partir de agosto, começou a ser trabalhada ano passado, quando Pitty cantou uma versão de “Relicário” no programa Saia Justa (GNT), do qual era uma das apresentadoras. Nando ouviu e enviou uma mensagem emocionada. Pitty respondeu ao cantor e surgiu a parceria. Na sequência veio a primeira canção “Tiro no Coração”, gravada em 2021.



“Só de imaginar estar com Nando no palco num show conjunto e partilhar da genialidade, energia e originalidade de um dos maiores criadores da música (e do rock!) brasileiro é algo que me emociona desde já. Que deleite juntar esses universos musicais! Que mundo vamos criar com a junção das nossas canções? Me sinto diante de um verdadeiro Big Bang; a sensação iminente da explosão de vida que vem pela frente e compartilhando com o público esse momento único e exclusivo”, diz Pitty.



Nando Reis também está entusiasmado. “Pitty é tudo e muito mais. Voz autônoma e autêntica, não se amarra a nada que não seja sua crença na liberdade para o ser, na singularidade do suingue, no barato total da universalidade. Me juntar a ela é como ligar o interruptor: vem a luz, brilha a estrela do som. Estou com Pitty e vou com tudo, ‘pittynando’ nessa onda”, afirma Nando Reis.



A venda dos ingressos já está disponível no site Bilheteria Virtual e nas lojas do Pida! (Salvador Shopping e Shopping Piedade).



