Plantação com 5,5 mil pés de maconha é destruída na Bahia

Uma plantação com, aproximadamente, 5.500 pés de maconha e duas sementeiras foi encontrada numa ilhota próximo ao povoado do Angico, que pertence ao município de Curaçá, no norte da Bahia, por policiais da 45ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Uauá). O plantio de cannabis sativa foi destruído pela polícia na última quarta-feira (20), por volta de meio dia.

A plantação foi erradicada e incinerada no local. Uma amostra foi colhida para ser apresentada na Delegacia de Curaçá para adoção das medidas cabíveis. A 45ª CIPM tem intensificado o policiamento nesta região, a fim impedir este tipo de ação criminosa. A referida Unidade Operacional já erradicou mais de 50 mil pés de cannabis sativa neste ano de 2022.