PM interrompe briga de facão entre duas famílias no sul da Bahia

Uma briga com uso de facões entre duas famílias rivais na cidade de Itagibá, no sul do estado, terminou após a chegada da Polícia Militar e condução de quatro dos envolvidos até a delegacia local.

Segundo a PM, o caso ocorreu por volta das 13h30 de quarta-feira (7), na Rua do Operário. Os envolvidos estavam armados com três facões e um porrete.

Um dos homens acabou ferido, mas não foi informado o seu estado de saúde.

Os quatro homens e as armas utilizadas por eles foram apresentadas no Complexo Policial de Itagibá. O motivo da briga não foi divulgado. As informações são do Giro Ipiaú.