SEM PERDÃO

Avó chora ao falar de neta que matou os pais e irmão: 'Uma pedra de gelo tem mais sentimento'

Em janeiro de 2020, mãe, pai e filho foram roubados, mortos e tiveram seus corpos queimados no ABC Paulista

Da Redação

Publicado em 3 de maio de 2024 às 21:54

Dona Vera teve filha, genro e neto assassinados Crédito: Reprodução/TV Globo

Dona Vera, avó materna de Anaflávia Gonçalves, mulher que encomendou o assassinato dos pais e do irmão, esteve no Encontro com Patrícia Poeta, nesta sexta-feira (3) e falou sobre o sofrimento que vive desde que a família foi assassinada. As informações são do Gshow.

"Foi um susto. Me tirou do chão. Eu queria pensar que foi outra pessoa, uma outra pessoa, a dor seria menor. Eu ia sentir a morte deles, lógico, mas eu acredito que ia ser menos do que a minha neta, meu sangue. Eu nem desconfiei"

Em janeiro de 2020, mãe, pai e filho foram roubados, mortos e tiveram seus corpos queimados no ABC Paulista. O julgamento apontou que o assassinato de Romuyuki Veras Gonçalves, Flaviana de Meneses Gonçalves e Juan Victor Gonçalves foi encomendado por Anaflávia Gonçalves, filha do casal e irmã de Juan.

Dona Vera defende que não tem mais nenhuma relação com a neta. "Com a Anaflávia eu não tem mais sentimento nenhum. Ela não é mais nada minha. Eu só quero justiça dela e dos quatro, né? Porque foram cinco (suspeitos). Mas a pior foi ela, porque os outros não mataram pai, mãe e irmão. Ela matou pai, mãe e irmão", disse.