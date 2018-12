PM morto a facadas em Ondina faria aniversário na próxima semana

(Foto: Reprodução/Evandro Veiga)

O policial militar Jailton Souza de Araújo, 50 anos, morto na noite deste domingo (9) depois de ser esfaqueado em um beco da localidade do Alto de Ondina, no bairro de Ondina, em Salvador, faria aniversário no próximo dia 16. O PM, que havia acabado de entrar no curso para se tornar sargento, também tinha planos de se aposentar no próximo ano e terminar sua casa, construída nos fundos da residência do pai, onde morava na companhia de uma irmã e de um filho, na localidade do Alto da Sereia, no Rio Vermelho.

No dia em que foi morto com diversas facadas, o cabo, que era lotado da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Nordeste de Amaralina), havia saído de casa, na Rua Aioca, com destino à localidade vizinha, em Ondina, para participar de uma rinha de galo – com frequência, Jailton ia até o bairro assistir as brigas dos animais, considerada ilegais.

Vídeo mostra policial sendo socorrido:

Crime

No Alto de Ondina, de acordo com a família, Jailton decidiu se estender mais um pouco, participando de uma confraternização no Bar do Neném, localizado na Rua João Gonçalves Tourinho. Ali, na companhia de um grupo de moradores, por volta das 21h, o PM recebeu uma ligação. Foi caminhando logo em seguida, para Rua Aristeu, um beco transversal à João Gonçalves, onde foi esfaqueado, segundo a família, pelo menos sete vezes no pescoço, tórax, costas e perna.

Segundo um morador, que prefere não revelar o nome, uma mulher que passava no local foi quem avistou Jailton sangrando no chão. Ela foi responsável por avisar ao grupo que pediu apoio aos policias do Centro de Formação e Aperfeiçoamento da PM, que fica a 100 metros do local.

A vítima foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE). De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Posto da Polícia Civil da unidade de saúde, o PM deu entrada às 21h53, sem sinais vitais. A família tinha a intenção de doar os órgãos, mas, segundo eles, os médicos afirmaram que não havia condições de realizar o procedimento.

Investigação

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as investigações se iniciaram mas não há, até o momento, a autoria e a motivação do crime. A força tarefa do órgão, que apura crimes contra policiais, está apurando o crime. Os moradores não conseguiram indentificar o autor das facadas.

Para o filho de Jailton, o estudante Ramon Ramos Araújo, 25, não há explicações para a morte do pai. Isso porque, garante ele, o PM não havia comentado com ninguém da família que estava sofrendo ameaças. Ele descreve o pai como sendo um homem tranquilo, que costumava beber socialmente no Alto de Ondina.

"Foi uma covardia que fizeram com o meu pai. Não sabemos, até o momento, quem é o autor do crime, mas esperamos justiça", disse o jovem.

Ainda segundo o filho, o pai participava, há cerca de 15 anos, de um projeto social no Nordeste de Amaralina, bairro onde atuava. Lá, ele desenvolvia oficinas de confecção de bolas de futebol feitas com material reciclável.

Em 2004, o PM recebeu menção honrosa do Governo do Estado pela sua atuação na comunidade. O corpo de Jailton será sepultado na manhã desta terça-feira (11), às 10h, no Cemitério Campo Santo, na Federação.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier