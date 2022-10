PM recusa processar envolvidos em mortes de três jovens negros na Gamboa

Logo após a repercussão nacional das mortes de três jovens negros numa ação policial na comunidade da Gamboa de Baixo em março deste ano, o secretário de Segurança Pública da Bahia, Ricardo Mandarino, prometeu pessoalmente às famílias dos mortos uma investigação rigorosa. No entanto, a Polícia Militar decidiu não abrir o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), mesmo depois da Corregedoria-Geral da SSP ter pedido a instauração do procedimento, justificando que há indícios de irregularidades na operação, tais como: as armas encontradas com os jovens estavam com defeito e pelo menos uma das mortes tem características de uma execução.

A decisão adotada pelo comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo Coutinho, foi enviada à Defensoria Pública do Estado (DPE/BA) através do ofício 095/2022, de 21 de junho deste ano. No documento, a PM diz que “do resultado da apuração em Inquérito Policial Militar (IPM), não restou registro de outra apuração no âmbito administrativo pelas conclusões decorrentes do próprio IPM, que ficará a cargo da apreciação do Ministério Público”. O posicionamento é contrário ao do corregedor-geral da SSP, Nelson Gaspar Alvarez Pires Neto, que aponta que “há justa causa para a instauração de processo administrativo disciplinar”, conforme despacho assinado no dia 3 de maio. O PAD pode levar o servidor público a ser excluído do serviço, caso seja considerado culpado.

Uma das evidências que apontam para conduta irregular dos militares na ação na Gamboa é o laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT) que aponta que, das armas encontradas com os jovens - duas pistolas e um revólver - apenas uma estava em condições de atirar.

“Não faz sentido alguém com armas nesse estado trocar tiros com os policiais. A perícia apontou que elas (armas) estavam com defeito. Foram (armas) ‘plantadas’”, declara Wagner Moreira, coordenador do IDEAS (Assessoria Popular) e integrante da Rede Justiça Criminal e da Coalizão Negra Por Direitos. Wagner presta assessoria jurídica às famílias dos jovens negros mortos.

Ele destaca, ainda, que a entidade recebeu informações de que os militares envolvidos na morte dos três rapazes seguem trabalhado nas ruas, inclusive, fazendo incursões na Gamboa.

O IDEAS teve também acesso ao despacho que a Corregedoria da SSP enviou para alguns órgãos ligados à segurança pública, entre eles o Gabinete do Secretário (GASEC/SSP), a fim de que Ricardo Mandarino tome conhecimento da conclusão da apuração e adote as providências que julgar cabíveis.

"Pra nós é muito estranho que uma recomendação de um corregedor-geral da Secretaria de Segurança Pública tenha sido ignorada todos esses meses, mesmo apontando fortes indícios. A abertura de um PAD deveria ser padrão, para que determinadas dúvidas fossem apuradas. Abrir um PAD não quer dizer que o policial é culpado ou inocente, mas é levar a sério o controle interno da atividade policial. Vamos ver a possibilidade de responsabilização cível e penal do Comando da Polícia Militar, pois se omite em apurar casos de violência policial", declarou Moreira.

Dor das famílias

Ao saber da atitude da PM, a mãe de Alexandre Santos dos Reis, 20, um dos mortos, desabafou: “É como se fosse uma ferida que não cicatriza. Dói bastante. O meu não foi o primeiro e infelizmente não será o último. Diante de tudo isso, a gente se sente inútil”, declarou a auxiliar de vendas Silvana dos Santos. Ela fez parte de uma comissão de famílias da Gamboa e movimentos sociais que foi recebida pelo titular da SSP no dia 08 de março, quando ele prometeu empenho na investigação.

Além de Alexandre, morreram Patrick Sousa Sapucaia, 16, e Cleverson Guimarães Cruz, 22. Os três foram baleados na madrugada do dia 1 de março, na Gamboa de Baixo. De acordo com a versão dos policiais que consta no documento da Corregedoria-Geral, enquanto realizavam um patrulhamento na Avenida Lafayete Coutinho [Avenida Contorno], um motociclista [não identificado na apuração] teria lhes dito que havia vários homens armados na avenida e esse teria sido o motivo da ação policial. Ainda segundo os PMs, teria ocorrido um confronto e os supostos criminosos teriam fugido para a Gamboa, entrando em um imóvel onde aconteceram as mortes dos três rapazes. A reportagem optou por não revelar os nomes dos policiais envolvidos na ação, pois eles ainda estão na condição de investigados.

Corregedoriia aponta irregularidades em ação policial que resultou em mortes na Gamboa (Divulgação)

Direitos Humanos

A decisão da PM pela não instauração do PAD foi encaminhada à Coordenação Especializada de Direitos Humanos da Defensoria Pública, que vinha cobrando o procedimento investigatório. O documento foi assinado pelo assistente militar, coronel Valter Souza Menezes, a pedido do comandante-geral da corporação, coronel Paulo Coutinho.

“De acordo com a informação fornecida pelo gabinete do Comando Geral da PM, após ofício expedido pela Defensoria Pública, não haverá abertura do PAD pelo comandante-geral. Agora, a Defensoria está acompanhando o desdobramento deste fato, através do inquérito civil instaurado pelo Ministério Público”, declarou a defensora Lívia Almeida, da Coordenação Especializada de Direitos Humanos da DPE/BA.

Em nota, o Ministério Público estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp), informou que a ação policial já é averiguada independentemente da existência de PAD. “A investigação do MP apura eventual responsabilidade criminal dos PMs e está em fase de conclusão”, diz a nota enviada à reportagem.

O MP-BA disse ainda que, após encerrar as investigações, caso haja indícios suficientes de crime de homicídio por parte dos PMs, oferecerá denúncia criminal e pedirá a instauração do PAD à Corregedoria-Geral da PM para a devida apuração e responsabilização administrativa de falta funcional.

Armas

A Corregedoria-Geral da Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que a equipe de policiais militares envolvida na ação na Gamboa portava, pelo menos, três submetralhadoras Taurus do modelo SMT 40, de calibre nominal ponto 40 – todas em perfeito estado de funcionamento no momento da realização das condutas investigadas. Do outro lado do alegado confronto, Alexandre, Cleverson e Patrick, dois dos jovens mortos, estariam com um revólver Rossi de calibre .38, uma pistola Taurus modelo PT 940 e uma pistola Taurus modelo PT 938.

Porém, ainda de acordo com informações sinalizadas pela Corregedoria, o laudo do DPT apontou que o revólver apresentava “um desajuste em seu mecanismo interno e a extremidade do suporte do seu tambor estava danificada, só possibilitando disparos em ação simples”. O laudo diz também que a pistola Taurus modelo PT 940 estava “com a trava do percutor inoperante e sem a mola do tirante do gatilho, ‘prejudicando a produção de disparo’’’.

Os peritos, depois das análises devidas, chegaram à conclusão de que apenas a pistola Taurus modelo PT 938 estaria apta a disparar, o que daria uma superioridade númerica de armas em condições de uso aos policiais militares durante o alegado confronto, pontou o corregedor-geral, em seu relatório.

A Corregedoria relatou também que o ingresso dos policiais na comunidade da Gamboa de Baixo gerou risco para os moradores do local. “Até aqui, nota-se que está provada, em favor dos policiais, uma superioridade numérica. Já o risco [de atingir inocentes durante o confronto com os supostos criminosos] só teria sido gerado pelos policiais? Obviamente que não, contudo, nos cabe esperar bom senso e preparo dos policiais, e não de criminosos”, diz o corregedor da SSP, que destacou no documento uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF):

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Executado

O corregedor-geral da SSP-BA, Nelson Gaspar, diz que por conta da diferença numérica (quatro policiais contra três supostos criminosos, sendo um deles menor de idade) e da quantidade de armas em favor dos policiais, tudo leva a crer que os três rapazes “fugiram da troca de tiros e se abrigaram no imóvel no interior do qual foram mortos”.

Corregedor pede a instauração de processo administrativo disciplinar contra policiais militares (Divulgação)

Alexandre foi atingido por quatro tiros, sendo um no tórax e os outros três que perfuraram o seu fígado (um deles perfurou também o baço e o estômago). Cleverson tomou um tiro disparado de frente para trás e de cima para baixo. Já Patrick levou um tiro de frente para trás e no mesmo plano vertical, segundo descrição da perícia.

Gaspar afirma ainda que há uma série de indícios de que as mortes não foram justificadas. Inclusive, ele destacou que Cleverson, que era o único que apresentava registros de antecedentes criminais, pode ter sido vítima de uma execução sumária. No documento, o corregedor argumenta que existe, ao menos, uma prova indiciária de que o rapaz foi executado porque no laudo cadavérico dos peritos consta que ele morreu com um tiro com trajetória de cima para baixo.

Segundo parentes de Cleverson, um dos policiais militares envolvidos nas mortes na Gamboa em março deste ano, ameaçou e torturou o rapaz um ano antes, em março de 2021. Nesse mês em questão, o jovem estava em casa quando policiais militares entraram e o agrediram por quase três horas, durante uma tentativa de extorsão. “Tudo indica que Cleverson era o alvo e os outros dois morreram porque estavam com ele”, declarou Wagner Moreira da Ong IDEAS.

A reportagem procurou saber da Polícia Militar o motivo da decisão do Comando Geral em não abrir o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), mesmo após o pedido da Corregedoria-Geral da SSP para a abertura do procedimento, após o órgão encontrar indícios de irregularidades na ação policial na Gamboa. Foi questionado também se é comum a instituição não acatar um pedido do corregedor-geral. Mas, até a publicação desta reportagem, a PM não enviou qualquer posicionamento ou explicação.

A reportagem tentou ouvir a Secretaria de Segurança Pública (SSP), para saber o que o secretário Ricardo Mandarino teria a dizer sobre o fato da PM não abrir o PAD, apesar dele ter garantido aos familiares das vítimas e representantes da comunidade da Gamboa de Baixo, todos recebidos por ele na sede da SSP uma semana após a ação policial, que haveria uma investigação rigorosa. Foi perguntado também o que a SSP, como instância maior, poderia fazer para que a Polícia Militar abra o PAD e se a instituição poderá ser responsabilizada de alguma forma por negligência. Também nesse caso, nenhuma reposta foi enviada até a publicação

"Por mais que me façam chorar lágrimas de sangue, quero justiça. Não vou parar”, Silvana dos Santos, mãe de Alexandre (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Medo na comunidade

Após as mortes na Gamboa, a mãe de Alexandre Santos dos Reis, Silvana dos Santos, disse que policiais militares passaram a fazer ameaças à comunidade. “Eles entram aqui já encarando os moradores. Passam dizendo que já mataram três e se for preciso vão matar cinco ou mais. Às vezes, chegam com falta de respeito, xingando as mães, idosos, crianças, trabalhadores. Será que na Barra é assim? Isso para mim é racismo”.

Ainda segundo Silvana, equipes da PM estariam invadindo as casas. “Eles (policiais) entraram na casa de minha filha mais velha duas vezes, sem motivos. Eles sabiam que ela é irmã de Alexandre porque logo na entrada tinha uma foto grande do meu filho. Ela saiu daqui [se mudou da comunidade] com medo”, declarou.

Sobre a denúncia de Silvana dos Santos, o Ministério Público da Bahia disse que ouviu, mais de uma vez, todas as testemunhas da ação policial na Gamboa.

“Nessas ocasiões, não foi relatada a ocorrência de ameaças”, diz nota enviada à reportagem. No entanto, o órgão disponibilizou canais para receber denúncias, que podem ser realizadas por meio do número 127, pelo site de atendimento ao cidadão (atendimento.mpba.mp.br) e diretamente pelo Geosp (Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública), localizado na sede do MP, no bairro de Nazaré, com telefone 71 3103-6464.

A reportagem tentou repercutir as supostas intimidações de policiais, enviando e-mail com perguntas para a Policia Militar, mas a corporação não respondeu.